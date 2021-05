Pedro Capó quiere dueto con Los Ángeles Azules y Christian Nodal

Pedro Capó está usando el tiempo que tiene libre por la pandemia por coronavirus para explorar nuevos géneros musicales, tanto que en su última producción incluyó sonidos urbanos como rap, además del soul, y ahora, tiene en la mira trabajar de la mano del regional mexicano.

El artista puertorriqueño ofreció una rueda de prensa virtual para presentar de manera oficial el remix de su último sencillo Tu fanático, que es un dueto con los cantantes urbanos Nicki Nicole y De La Ghetto, cuyo videos musical alcanzó en poco menos de dos semana más de dos millones de reproducciones en Youtube.

Durante la ronda de preguntas, se le cuestionó si tenía pensado hacer algo de la mano de algún artista del regional mexicano, ahora que esta de moda las fusiones del urbano con este género, y dijo que ya sí, que incluso ya había hablado con Los Ángeles Azules sobre la posibilidad de hacer algo juntos, sin embargo, la pandemia por coronavirus no ha dejado que se concrete.

“Me encantaría cantar con Los Ángeles Azules, que una vez ya estuvimos juntos en los premios Spotify, y hablamos algo de eso, de hacer algo pero no se ha dado, y también me encanta lo que hace Christian Nodal, se me hace un tipo super talentoso, y me gustaría hacer algo con él”, confesó Pedro Capó, conectado vía zoom desde la sala de su casa en Puerto Rico.

En cuanto al sencillo Tu fanático dijo que es un tema que incluyó en su último disco Munay, y que le pareció una canción tan especial que quiso darle un segundo aire, y hacer una versión remix, para esta versión cruzó por su mente invitar a Nicki Nicole, y se atrevió a mandarle un mensaje privado por Instagram, la cantante argentina respondió casi de inmediato, “con una actitud muy agradable”, y fue así como se incluyó a esta nueva versión, en la que también participa el rapero estadounidense de origines latinos.

“Me pareció bonito refrescarla y darle algo nuevo, y cerrar el ciclo de este disco, de Monay, y siempre vi esta canción, Tu fanático, como diferente a todas las del disco, se me hizo muy vanguardista. Y quise buscar artistas que hicieran clic con el tema, no por números, que hemos visto duetos que han sido exitosos no porque se juntas dos grandes, sino que se juntas talentos que van con el tema”, explicó.

Además explicó que eligió a estos cantantes por su versatilidad, y la manera en que son “arriesgados, no tienen miedo a mostrar trus propuestas tal cual, creo que los nuevos artistas han traído eso, que tiene posturas muy valientes en cuanto a sus propuestas... ambos son muy genuinos, son artistas súper versátiles, que cantan y que rapean y que vienen a inyectarnos a nosotros nueva energía”.

Aunque Pedro Capó ha tenido muchos éxitos musicales en solitario, han sido los duetos que ha elegido los que lo han puesto en el mapa musical, pues su dueto Calma con Farruko, que lanzó hace dos años, es uno de los más vistos de Youtube, el video oficial cuenta con dos mil 253 millones de reproducciones. Además, la música de este puertorriqueño llegó a México gracias al dueto Estoy enamorado que sacó junto a Thalia, hace aproximadamente 10 años.

15 años de trayectoria

Capó próximamente cumplirá 15 años de trayectoria musical, y haciendo un recuento de sus éxitos, dice que el reto más difícil es mantenerse honesto con su público, que a pesar de que brinque de un género a otro, sus fans sigan viendo su esencia como artista y persona.

“El reto más grande es mantenerme honesto... mantener mi identidad mi integridad, que no es la cosa más fácil del mundo, yo como músico me siento capaz de entrar en muchos renglones, en sonidos nuevos, en nuevas propuestas, me gusta entrar en ese juego, pero mantener mi identidad, y tener un nivel de adaptación”.

Por primera vez, desde que inició su carrera, tiene tiempo para estar por completo junto a su familia en Puerto Rico, pues pararon las presentaciones y ya no tiene que estar de vuelo en vuelo como antes, esta brecha le ha dado la oportunidad de avanzar en otros proyectos que tenía en mente, e incursionar en otra ramas del arte.

“Me gustaría terminar de escribir una obra de teatro musical, y un par de películas que he estado escribiendo con mi hijo, que es un cineasta increíble, Jahví es muy creativo, de pronto me muestra sinopsis de películas que ha hecho y me quedo asombrado, porque no son fantasiosas, tiene realidad, y están bien hechas, y yo me sumo querer aprender, y pongo mis recursos en ayudarlo, porque es bueno, creativo”, explicó.

En cuanto a proyectos por hacer, dice que la actuación también esta en su lista, y que no es algo nuevo para él pues ya ha hecho algunas cosas en teatro musical en Broadway, y en México algunos papeles pequeños para televisión, pero que le gustaría explorar más ese mundo.