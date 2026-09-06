Pedro Fernández arranca su Ave Fénix Tour con lleno total

Pedro Fernández comenzó con el pie derecho la segunda parte de su “Ave Fénix Tour 2026”, al conseguir un lleno total en el Auditorio Nacional, donde ofreció una noche dedicada a los temas que han acompañado su trayectoria.

Ante un recinto abarrotado, el cantante apareció en el escenario para abrir el concierto con “El Aventurero”, dando paso a un repertorio de 29 canciones que recorrió distintas etapas de su carrera.

Durante poco más de dos horas y media, Fernández interpretó algunos de sus temas más conocidos, entre ellos “Debajo del sombrero”, “No que no”, “El siete mares”, “Bésame morenita” y “Yo no fui”.

El cantante también incluyó en el repertorio “De otro planeta”, su más reciente lanzamiento, con el que mostró la etapa actual de su propuesta musical.

La respuesta del público se mantuvo durante toda la presentación, con los asistentes cantando y bailando junto al intérprete, en una velada que reunió a distintas generaciones de seguidores.

Uno de los momentos más celebrados llegó hacia el cierre del espectáculo, cuando comenzaron a sonar los primeros acordes de “La de la mochila azul”, uno de los temas más identificados con la carrera de Fernández y que provocó una ovación en el Auditorio Nacional.

Con este concierto, Pedro Fernández inicia una nueva etapa de su “Ave Fénix Tour 2026”, gira que continuará con presentaciones programadas en diferentes ciudades de México y Estados Unidos.

El lleno registrado en la Ciudad de México marca así el comienzo de una nueva serie de conciertos para el cantante, quien continúa llevando al escenario parte del repertorio que ha construido a lo largo de varias décadas.