Pedro Fernández estrena ‘De Otro Planeta’, un tema que apuesta por el romanticismo

Pedro Fernández continúa ampliando su legado en la música mexicana con el lanzamiento de “De Otro Planeta”, un sencillo en el que retoma el estilo romántico que ha marcado gran parte de su carrera y que lo mantiene como uno de los intérpretes más representativos del género ranchero.

La nueva canción, ya disponible en plataformas digitales, presenta una propuesta que fusiona la esencia de la música regional mexicana con una producción de corte contemporáneo, sin perder el sello interpretativo que ha distinguido al cantante desde sus primeros años en los escenarios.

Con una letra que habla del amor y la admiración hacia una mujer considerada única e inalcanzable, “De Otro Planeta” apuesta por una interpretación cargada de sentimiento, respaldada por arreglos que mantienen la identidad musical de Pedro Fernández mientras buscan conectar con las nuevas generaciones.

El intérprete, originario de Guadalajara, Jalisco, inició su carrera siendo apenas un niño y alcanzó la popularidad con temas como La de la mochila azul, además de consolidarse en la música ranchera con éxitos como Yo no fui, Amarte a la antigua y Me encantas.

Paralelamente, ha desarrollado una destacada trayectoria como actor en cine, televisión y teatro, convirtiéndose en una de las figuras más completas del entretenimiento mexicano.

A lo largo de más de cuatro décadas de carrera, Pedro Fernández ha acumulado millones de discos vendidos y ha recibido certificaciones de Diamante, Oro y Platino, además de reconocimientos como el Latin Grammy, Premio Lo Nuestro, Premios Juventud y TVyNovelas, entre otros.

Con este lanzamiento, el cantante reafirma su permanencia en la escena musical, apostando por un sonido que respeta la tradición ranchera mientras incorpora matices actuales para seguir conquistando al público de distintas generaciones.

“De Otro Planeta” ya puede escucharse en las principales plataformas digitales, donde se perfila como el inicio de una nueva etapa musical para el llamado “Aventurero de la música ranchera”.