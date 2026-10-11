Pedro Fernández inicia su gira por Estados Unidos con el Ave Fénix Two’r

Pedro Fernández llevará su música a distintos escenarios de Estados Unidos con el inicio de su gira Ave Fénix Two’r, con la que recorrerá varias ciudades para reencontrarse con el público que ha seguido su trayectoria artística.

El cantante mexicano arrancará esta nueva etapa el próximo jueves 15 de octubre en el YouTube Theatre, ubicado en Inglewood, California, donde ofrecerá el primer concierto de esta serie de presentaciones en territorio estadounidense.

Después de su actuación en California, el intérprete continuará su recorrido por otras ciudades de la Unión Americana, en una gira que busca acercar su repertorio a los seguidores que han acompañado su carrera a lo largo de los años.

El espectáculo contempla un recorrido por algunos de los temas más representativos de su trayectoria, además de la interpretación y el estilo que han distinguido a Pedro Fernández dentro de la música mexicana.

Con el Ave Fénix Two’r, el artista abre una nueva etapa de presentaciones internacionales, en la que la tradición musical mexicana y sus éxitos serán parte central de los conciertos programados en Estados Unidos.

A lo largo de su carrera, Pedro Fernández se ha consolidado como una de las figuras reconocidas de la música mexicana, con un repertorio que abarca la ranchera, el mariachi y las baladas.

Su presencia en los escenarios estadounidenses forma parte de una trayectoria que ha mantenido el vínculo con el público mexicano dentro y fuera del país.