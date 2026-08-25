Pedro Fernández lleva ‘De otro planeta’ a la pantalla

Con mariachi, una enorme pantalla y una luna como parte de la escenografía, Pedro Fernández grabó el videoclip oficial de “De otro planeta”, su más reciente sencillo, que ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

La grabación se realizó la tarde del domingo en un estudio ubicado en Santiago, Nuevo León, donde el intérprete protagonizó las escenas musicales en un ambiente relajado y acorde con la esencia romántica de la canción.

La producción visual tomó como punto de partida el concepto de “De otro planeta”, por lo que la luna y los elementos de la escenografía acompañaron al cantante durante su interpretación, mientras el mariachi puso el sello tradicional a la propuesta.

El sencillo continúa disponible en las principales plataformas digitales y también suena en estaciones de radio a nivel nacional.

El videoclip será estrenado próximamente a través del canal oficial de YouTube del cantante.

El lanzamiento llega mientras Pedro Fernández se prepara para regresar a los escenarios con “Ave Fénix 2026”, gira que comenzará el próximo 5 de septiembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Con este espectáculo, el intérprete realizará un recorrido por algunos de los temas que han acompañado su trayectoria dentro de la música mexicana, para después llevar la gira a otras ciudades de México y Estados Unidos.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Pedro Fernández se ha consolidado como una de las figuras de la música mexicana, además de desarrollar una carrera en televisión y cine.

El llamado “Aventurero de América” cuenta con certificaciones discográficas que incluyen tres Diamante, 37 de Oro y 26 de Platino, además de reconocimientos como Latin Grammy, Premios TVyNovelas, Premio Lo Nuestro y Premios Juventud. Ahora, con “De Otro Planeta”, el cantante apuesta nuevamente por el romanticismo y la música ranchera, mientras prepara una nueva etapa de presentaciones en vivo.