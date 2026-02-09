Pedro Pascal, Carol G y otros famosos que apoyaron a Bad Bunny en el Super Bowl 2026

Una de las apariciones más comentadas fue la de Pedro Pascal, el actor chileno conocido por papeles en series como The Last of Us y The Mandalorian . Pascal fue visto bailando y celebrando en el segmento de “la Casita”, una parte del escenario que Bad Bunny recreó como símbolo de ambiente latino festivo.

Varios famosos fueron vistos apoyando al artista puertorriqueño Bad Bunny, antes, durante y después de su actuación, en el medio tiempo del Super Bowl LX 2026, evento que combinó música, cultura, invitados sorpresa.

En ese mismo espacio también se identificaron otras celebridades, como Cardi B, la rapera y colaboradora de Bad Bunny, vista disfrutando de la música. Karol G, la artista colombiana, quien se unió al grupo de invitados latinos en escena, Jessica Alba, la actriz con raíces hispanas, captada bailando durante la actuación y Young Miko, también presente en el set de artistas y celebridades.

Más allá de las apariciones durante el propio show, el Super Bowl 2026 reunió a numerosas figuras reconocidas del entretenimiento, el deporte y la moda. Entre quienes fueron captados por fotógrafos y medios en el estadio aparecen Travis Kelce, estrella de la NFL, Jon Bon Jovi y Rob Lowe, entre otras luminarias del espectáculo, Cardi B, también vista tanto en escena como entre los apoyos y Alix Earle, influencer y figura del entretenimiento.

Medios internacionales como People y E! Online también destacaron a varias celebridades que asistieron al Super Bowl, no solo como espectadores del partido entre Seattle Seahawks y New England Patriots, sino para apoyar el halftime show de Bad Bunny y celebrar la diversidad cultural representada en el escenario.