El caso de Pedro Pascal podría ser el de muchos actores en Hollywood que por años pican piedra en busca de la oportunidad de sus vidas, pero no todos han logrado lo que él: que el mundo se rinda a sus pies, no importa qué tan tarde parezca. Eso fue precisamente lo que sucedió con el chileno, quien casi a los 40 años consiguió el papel que lo llevó en ascenso al estrellato, el de Oberyn Martell en Game of Thrones. De ahí en más, el actor, que desde niño ha radicado en Estados Unidos ante el exilio de sus padres, que abandonaron Chile, solo ha crecido en popularidad debido a que su carisma le ha hecho ganarse al público y también papeles de mayor relevancia.

Sí, a Pedro Pascal desde su juventud se le ha podido ver en innumerables participaciones en series y algunas películas, unas más famosas que otras, pero hoy fácilmente se le identifica como The Mandalorian, ¿o quizá lo viste en Narcos como Javier Peña? Y qué decir de Joe Miller, el entrañable personaje de The Last of Us que conquistó a todos este año. Hoy damos un repaso a los papeles más importantes de su trayectoria, a propósito del festejo por sus 48 años:

GAME OF THRONES En 2014, la popular serie Game of Thrones estrenó su cuarta temporada y en ella apareció un nuevo personaje: Oberyn Martell, un guerrero de personalidad indómita y carismática con el que Pedro Pascal tuvo su primer gran acercamiento al público. Su interpretación de “La Víbora Roja” sin duda le hizo ganar muchos seguidores. Lo puedes ver en: HBO Max





NARCOS Más tarde, en 2015, llegó la serie Narcos, que refleja la lucha contra el narcotráfico que le arrebató la tranquilidad a Colombia en los años 90. Por tres temporadas, Pedro puso en práctica su español al dar vida a Javier Peña, un agente de la DEA que realmente formó parte de los operativos que ayudaron a acabar con el imperio de Pablo Escobar. Lo puedes ver en: Netflix





THE MANDALORIAN La fortuna le siguió sonriendo a Pedro Pascal y en 2019 logró sumarse al universo de Star Wars como The Mandalorian, con una serie del mismo nombre. Ahí interpreta a Din Djarin, un cazarrecompensas mandaloriano que tiene la misión de recuperar a Grogu (sí, el que todos conocemos como “Baby Yoda”) y que se convierte en su protector. Su personaje también aparece en algunos episodios de la serie El Libro de Boba Fett. Lo puedes ver en: Disney+





KINGSMAN: EL CÍRCULO DORADO Pero ahora exploremos otra faceta del chileno, la de actor de cine. En 2017 figuró en la secuela de Kingsman: El servicio secreto, de nombre Kingsman: El círculo dorado. En esta comedia de espías y acción, Pedro interpreta al agente secreto Whiskey, de la organización Statesman, que ayuda a los agentes Kingsman en una nueva misión. La puedes ver en: Star+





EL PESO DEL TALENTO No obstante, El Peso del Talento, donde compartió créditos con Nicolas Cage, es una de las cintas que le han valido mayor reconocimiento a Pedro Pascal. En esta película, en la que Nicolas se interpreta a sí mismo y el chileno a Javi Gutiérrez, un multimillonario fanático del actor hollywoodense, ambos hacen gala de una química envidiable en medio de una trama de comedia y acción. La puedes ver en: Prime Video





THE LAST OF US Volviendo a las series, uno de los momentos cúspides de la carrera de Pedro Pascal llegó este mismo año con The Last of Us, donde conquistó los corazones del público como Joel Miller, un dolido padre que en medio de una pandemia causada por un hongo, que ha devastado al mundo por 20 años, debe hacerse cargo de una adolescente de nombre Ellie (Bella Ramsey) y atravesar junto a ella peligrosas aventuras. Lo puedes ver en: HBO Max