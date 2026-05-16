Pedro Pascal ve a México como campeón del Mundial 2026

A solo semanas de que arranque la Copa del Mundo, y mientras pasaba por la alfombra roja de la nueva entrega de la cinta, le preguntaron quién, en su opinión, levantaría la copa del Mundial 2026. Sin dudar, Pascal respondió: “México”.

Durante la promoción de su más reciente película, The Mandalorian & Grogu, el actor chileno-estadounidense Pedro Pascal lució la camiseta de la Selección Mexicana, y lanzó una afirmación contundente: México será campeón del mundo en 2026.

Durante una convención donde se presentó un adelanto de la película, se le vio usando un jersey de la selección mexicana.

Parte del público tomó el comentario como un gesto de simpatía hacia sus seguidores mexicanos. Otra parte, sin embargo, lo interpretó como una falta de conocimiento futbolístico. Pero su frase encendió el debate en redes sociales y devolvió a la conversación un tema recurrente: la esperanza de que México rompa su techo histórico en los mundiales, señala elimparcial.com.

Para que la visión de Pascal se haga realidad, el conjunto tricolor deberá enfrentar un escenario sin precedentes. La Copa del Mundo de 2026, que será organizada conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá, estrenará un formato expandido a 48 selecciones.

El actor, se encuentra actualmente promocionando su próxima película, “El Mandaloriano y Grogu”, ha tenido una buena relación con el país en las últimas semanas.

Hace aproximadamente un mes estuvo grabando en la Ciudad de México uno de sus próximos filmes, “De noche”, donde aprovechó para celebrar su cumpleaños y hasta recibió una figura de un ajolote como regalo por parte de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

“Es mi ciudad favorita de todo el mundo. Esta película no podría existir si no fuera por México realmente y la belleza de la ciudad, es una magia visual que no se podría hacer en otro país”, declaró entonces.

Hace un par de semanas estuvo en la CCXP para hablar de la pelícual de “Star Wars”, en donde lució el jersey verde de la Selección Mexicana y posó con las mascotas del Mundial Zayu, Clutch y Maple.