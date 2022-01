Pedro Sola hace fuerte crítica sobre ‘Scream 5’, la nueva película de Melissa Barrera

El jueves 13 de enero se estrenó en México la nueva entrega de Scream , la historia de terror que originalmente llegó a la pantalla grande en la década de los 90 y que ha lo largo de los años ha conquistado al público con su misterio. En esta ocasión, los fans podrán disfrutar de la actuación de Neve Campbell, David Arquette y Courteney Cox junto a Jenna Ortega, Dylan Minnette, Mikey Madison y la ex integrante de La Academia , Melissa Barrera, esto de acuerdo con información de Infobae.

El presentador explicó que a sus 74 años no se considera fan de las películas de dicho género, pero decidió acudir a verla como muestra de apoyo a Melissa, quien también llegó a formar parte de TV Azteca con algunos melodramas como Siempre tuya, Acapulco , Tanto amor y La mujer de Judas . No obstante, lamentó que la mexicana formara parte de la propuesta audiovisual.

El economista de profesión dejó en claro que no le gustó Scream 5 a través de un ríspido comentario que escribió en Twitter: “Jamás veo películas de terror y las clásicas que si son memorables, Psicosis, Carrie, etc. pero hoy vi Scream 5 y créanme que jamás imaginé que alguien pudiera hacer algo tan pin...”, tuiteó.

Tras el estreno, Pedro Sola se dio cita en un cine de la Ciudad de México para poder disfrutar de la película y así apoyar el talento mexicano. Después de dos hora, el conductor de Ventaneando ya tenía su opinión y no dudó en compartirla con los cientos de seguidores que tiene en sus redes sociales.

“Me apena por Melissa Barrera que por ella vine. Un horror de verdad”, concluyó su mensaje.

La crítica de Pedro Sola resonó en Twitter, mientras algunos usuarios concordaron con el presentador, otros pidieron que le diera otra oportunidad a la franquicia. También hubieron quienes resaltaron el trabajo que hizo Melissa Barrera en la película y animaron a verla.

En los últimos años, Pedro Sola se ha popularizado en redes sociales por sus polémicas opiniones sobre diferentes temas. También se ha viralizado por accidentes y los errores que ha cometido en televisión, así como por infinidad de memes.

Recientemente, el economista egresado de la UNAM estuvo envuelto en la controversia por confesar que, hasta hace unos días, todavía no recibía su pago por el trabajo de doblaje que hizo en la nueva película de Hotel Transilvanya, la cual se estrenó el pasado viernes 14 de enero. El actor ocupó las cámaras del programa de espectáculos para hacer su reclamo.

“No me han pagado, desde cuándo que la doblé y no me han pagado [...] que la iban a estrenar en octubre pero que la distribuidora, que cambió y que cambió y que cambió”, dijo Pedro Sola, quien da vida a Van Helsing en Hotel Transilvanya: Transformaía.

Según contó el integrante de Ventaneando, la empresa que lo contrató no ha podido pagarle debido a que la cinta animada pasó de un distribuidor a otro en repetidas ocasiones, lo que ocasionó la demora.

“Ya páguenme. De los 50 pesos que me iban a dar, ahora van a ser 25 por la inflación”, remató y Patricia Chapoy salió en su defensa: “Ya páguenle a Pedro”.