Peligra la gira de La Adictiva por Estados Unidos, pierden su visa de trabajo

La banda de regional mexicano La Adictiva enfrenta un nuevo obstáculo en su carrera internacional tras perder su visa de trabajo para Estados Unidos, documento indispensable para poder realizar presentaciones en ese país. El hecho fue reportado por la periodista Tere Aguilera y se suma a una lista creciente de artistas del género que atraviesan complicaciones migratorias. De acuerdo con la información difundida, el grupo intentó ingresar recientemente al territorio estadounidense, pero se les negó el acceso y se les retiró la visa. Esta situación genera dudas sobre la realización de sus conciertos programados en septiembre en distintas ciudades del país vecino.

Lo que llama la atención es que, hasta el momento, las fechas de La Adictiva permanecen publicadas en las plataformas oficiales de boletaje, sin avisos de cancelación o reprogramación. Esto sugiere que tanto la agrupación como los promotores aún evalúan opciones para cumplir con la gira o, en su defecto, comunicar cambios en los próximos días, señala elimparcial.com La Adictiva cuenta con más de tres décadas de trayectoria en la música regional mexicana y ha mantenido una sólida base de seguidores en México y Estados Unidos. Su música ha logrado posicionarse en ambos países, consolidando su presencia en escenarios internacionales. Recientemente, la banda celebró el éxito de Te doy mi palabra, colaboración con Tapy Quintero que se colocó entre los temas más reproducidos en el mercado estadounidense, según la plataforma MonitorLatino. Estos números reflejan la importancia de sus giras en territorio norteamericano y el impacto que tendría la suspensión de sus presentaciones.