Penélope Cruz habla de la educación de sus hijos respecto a las redes sociales

Penélope Cruz ha dejado claro que son las reglas con las que educa a los hijos que tiene junto al actor Javier Bardem , ya que hasta que cumplan 16 años no podrán usar redes sociales y hasta que tengan más edad podrán tener teléfonos celulares.

Mediante una entrevista con Sunday Morning , de la cadena CBS, la ganadora de un premio Óscar en 2009, confesó su preocupación por la sobreexposición a la tecnología que afecta principalmente a las nuevas generaciones.

“Es como si el mundo estaba haciendo algún tipo de experimento con ellos. 'Oh, veamos ¿Qué sucede si expones a un niño de 12 años a tanta tecnología? No hay protección para ellos, para los cerebros que aún se están desarrollando, y cómo eso afecta la forma en que se ven a sí mismos, cómo todo lo relacionado con el bullying, tantas cosas que no son la infancia que tuvimos”, expresó.

Penélope y Javier tienen dos hijos: Leo, de 10 años de edad, y Luna, de 8 años. La actriz asegura que estas medidas son para proteger a los niños del mundo exterior.

"Creo que esto es proteger la salud mental, pero parezco ser parte de una minoría", dijo.

Penélope Cruz , quien recientemente fue homenajeada gracias a su trayectoria con una retrospectiva en el museo MoMA, de Nueva York, dijo que las actividades que se realizan en casa son ver en la televisión dibujos animados o algunas películas.

“¿Cómo no puedo dejar que vean películas? Para mí han sido unos momentos increíbles de felicidad desde que era niña ”, finalizó la actriz.