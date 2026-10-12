Penélope Cruz y Maluma causan furor en concierto de Shakira en Madrid

Penélope Cruz y Maluma generaron gran expectación anoche en el penúltimo concierto de Shakira en Madrid, donde la artista colombiana ofreció un show con diversas figuras. La actriz y el cantante se unieron a otras personalidades en la velada.

La residencia europea de Shakira en Madrid está por concluir. Para la despedida, la cantante añadió un concierto que contó con la presencia de Maluma en el escenario, además de otras personalidades que la acompañaron en su tradicional paseíllo hacia el escenario.

”Yo me voy a poner lo que ella me diga. Yo soy loba total”, declaró Ágatha Ruiz de la Prada, diseñadora, horas antes de su participación. La creadora de moda expresó su compromiso con el concepto de la gira de la artista.

La gira “Las Mujeres Ya No Lloran” de Shakira ha tenido una importante acogida en España. La artista habilitó el Macondo Park, en Villaverde, para albergar sus shows durante tres semanas, culminando con un concierto de despedida. Este evento final cierra un ciclo de presentaciones en la capital española.

Además de la actriz Penélope Cruz, otras figuras destacadas acompañaron a Shakira en su recorrido hacia el escenario. Entre ellas estuvieron las diseñadoras Ágatha Ruiz de la Prada y Vicky Martín Berrocal, la nadadora Mireia Belmonte y el actor Miguel Ángel Muñoz.

Sobre el escenario, la sorpresa fue la aparición de Maluma. El artista colombiano, con quien Shakira ha colaborado en sus canciones, interpretó junto a ella su reciente tema titulado “Agua”, una de sus creaciones más recientes.

La diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada ya había participado en eventos relacionados con Shakira. Al inicio de los conciertos en Madrid, la creadora había montado una tienda pop-up y un desfile en Macondo Park, acciones que tuvieron una buena recepción.



