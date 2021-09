Pepe Aguilar arranca gira junto a sus hijos

“Y así las cosas, ayer por la noche en Glendale (Phoenix) #Arizona,

De nueva cuenta MÁS DE 10,000 fanáticos de la música mexicana nos hicieron el honor de acompañarnos en el SEGUNDO SHOW DE TRES en este fin de semana !!!

Una chulada de lugar el @gilariverarena !!!

INFINITAS GRACIAS lo pasamos increíble ! Y ya listos pa la que siga !!!

Y por supuesto MUY AGRADECIDO CON LA CHULADA DE PÚBLICO !!!”, escribió el cantante junto a un par de fotografías.

Pepe y su hijo Emiliano

El hijo mayor de Pepe Aguilar, Emiliano, ha dado mucho de qué hablar luego de que fue arrestado por las autoridades estadounidenses acusado de tráfico de personas.

Emiliano ya se encuentra libre, rehabilitado y con ganas de deshacer su vida con ayuda de su papá, y aunque Pepe Aguilar aseguró que su hijo Emiliano tiene las puertas abiertas para integrarse a su equipo de trabajo, le puso una condición que deberá cumplir si realmente desea unirse a la producción de sus conciertos junto a Ángela y Leonardo Aguilar.

En un encuentro con medios de comunicación, en el Aeropuerto de la Ciudad de México, dijo que se encuentra contento por reencontrarse con el mayor de sus hijos, aunque manifestó que no solo por ser su familiar ya tiene las puertas abiertas para trabajar con él y sus otros hijos.

“Más que a mi equipo de trabajo, que haya regresado a la familia y poco a poco tendrá que ir trabajando si es que quiere estar aquí, no puede estar nadie aquí sin trabajar, pero recién acaba de llegar, entonces apenas se está acoplando, la onda era que hay mucho tiempo perdido y que hay que recuperar poco a poco”, explicó Pepe.

Pepe Aguilar comentó que la condición es el trabajo, pues su hijo tendrá que esforzarse igual que cualquier otro trabajador, pues no tiene consideraciones con nadie.

“Hay mucho (que hacer) dependiendo de él y su capacidad, tampoco vamos a hacer favores, aunque sea mi hijo, si él puede, adelante, sino puede o no, pero también es cuestión de que quiera, de que le guste, porque no es de que pueda no pueda, es un chavo capaz como cualquier ser humano, simplemente pues si le gusta la administración, si le gusta estar detrás, si le gusta aquí hay mucho trabajo”, manifestó.