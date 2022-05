$!Pepe Aguilar regresa con ‘A la medida’, su nuevo disco

A la medida es una producción que cuenta con 11 temas inéditos de mariachi, producidos en su totalidad por el mismo Pepe Aguilar y bajo el sello discográfico independiente del cantante Equinoccio Records.

Traigo ganas, Que digan lo que digan, El anticuado, No me hablen de amor, Tus desprecios, Contéstame el teléfono, Hasta que llegue el alba, Culpa mía, Deshacer tu recuerdo, Mi Zacatecas querido y A la medida, son los temas que incluye la nueva discoteca.

Algo que no se puede dejar de mencionar es que en este nuevo disco, Pepe trabajó con compositores legendarios como Fato y compositores exitosos de la nueva generación como Edén Muñoz y Leonardo Aguilar, sumando además colaboraciones en un par de temas con El Fantasma (Traigo ganas), Grupo Intocable (No me hablen de amor) y por supuesto temas autoría del propio Pepe Aguilar (Traigo ganas; El anticuado; Tus desprecios; y, Mi querido Zacatecas, siendo este último tema un homenaje al estado de Zacatecas que transmite el cariño del cantante por la tierra en la que creció).

Los primeros sencillos que se lanzaron de A la medida vieron la luz en el 2021, esos temas fueron Traigo ganas, Tus desprecios, El Anticuado y Que digan lo que digan, siendo este último el éxito de radio más reciente de Pepe en México y Estados Unidos al tener posicionado dentro de los primeros lugares de popularidad en las tablas de Billboard y monitorLATINO.