Permanece el director Francis Ford Coppola hospitalizado en Roma

A sus 86 años, Coppola continúa participando activamente en el medio cinematográfico, pese a su edad y a los retos personales y profesionales que ha enfrentado en los últimos años.

El legendario cineasta Francis Ford Coppola, conocido mundialmente por dirigir clásicos como El Padrino, Apocalypse Now y La conversación , sorprendió recientemente al ser hospitalizado en Roma.

Fue este martes 5 de agosto, que medios italianos reportaron que el director había sido ingresado de emergencia al hospital Policlinico Tor Vergata en Roma tras sufrir una leve arritmia cardíaca, señala elimparcial.com

Aunque en un inicio se generó alarma por su estado, su representante aclaró que se trataba de una intervención programada relacionada con un procedimiento cardíaco anterior.

Coppola compartió en Instagram que se encuentra “bien” y bajo el cuidado del renombrado cardiólogo italiano Andrea Natale, quien ha sido su médico durante más de 30 años.

La intervención consistió en actualizar un procedimiento de fibrilación auricular realizado décadas atrás. En su mensaje, el director también publicó una fotografía reciente que respalda su recuperación.

“Da Dada (así me llaman mis hijos) está bien, aprovechando la oportunidad de estar en Roma para actualizar mi procedimiento de fibrilación auricular de hace 30 años con su inventor, un gran médico italiano: ¡el Dr. Andrea Natale! ¡Estoy bien!”, escribió el aclamado director.

Ante la difusión de versiones que señalaban una emergencia médica grave, el equipo del cineasta se encargó de desmentirlas. Según declaraciones recogidas por el periódico The Guardian, la visita al hospital fue parte de una cita médica previamente agendada, y Coppola se encuentra descansando tranquilamente tras la intervención.

Francis Ford Coppola se encontraba en Roma con motivo de su participación en el Festival Magna Grecia. A pesar de que la cirugía cardíaca estaba prevista para este mismo martes, tuvo que ser pospuesta momentáneamente por la situación médica. No obstante, sus médicos han señalado que se mantiene estable y en observación, priorizando su reposo.

A pesar de los contratiempos, Coppola ha manifestado su deseo de seguir filmando. Aunque ha declarado que invirtió sus “últimos cien millones de dólares” en Megalopolis, su recuperación alimenta la esperanza de que el director aún tenga más historias que contar. La comunidad cinematográfica permanece atenta a sus próximos pasos.