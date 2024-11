Permanece Silvia Pinal en el hospital tras complicaciones de salud

La actriz Silvia Pinal, quien fue ingresada hace seis días debido a una infección en las vías urinarias, permanecerá hospitalizada, según se confirmó este miércoles.

Aunque inicialmente se esperaba que la artista fuera dada de alta en las próximas horas, la decisión médica cambió, de acuerdo con información proporcionada por el programa Ventaneando.

El reportero del programa declaró: “Les puedo confirmar que no saldrá este día. Sabemos hasta el momento, y la misma Alejandra Guzmán lo comentó por sus allegados esta mañana, que no va a ser dada de alta este día”.

Aunque Sylvia Pasquel, hija de la actriz, había expresado previamente su esperanza de que Pinal pudiera regresar a casa pronto, nuevos reportes indican que la situación se complicó durante la noche.

El motivo no se sabe a ciencia cierta, lo que sabemos es que tuvo una mejoría, tal como lo relató Sylvia Pasquel el día martes 26 de noviembre al salir del nosocomio, pero al parecer, la noche no fue muy buena para ella, la mañana del miércoles tuvo algunas complicaciones, que repito, no sabemos cuáles son, pero la señora permanecerá hospitalizada”, agregó el reportero.

Se espera que en las próximas horas alguno de los familiares de la actriz proporcione más detalles sobre su estado de salud. Silvia Pinal, considerada la última diva del Cine de Oro Mexicano, tiene más de 90 años.