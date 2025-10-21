$!Pese a lesión, Belinda canta a más de 35 mil personas en Guadalajara

Belinda vivió una noche inolvidable en el foro principal de las Fiestas de Octubre en Guadalajara, donde miles de tapatíos se rindieron ante su voz, su presencia y la letra de sus canciones, además de imponer un récord, reuniendo a más de 35 mil personas.
Sin embargo, durante su presentación el domingo la cantante sufrió un momento de dolor que no pasó desapercibido. En medio del espectáculo se lastimó la rodilla, lo que la obligó a detenerse por unos segundos.
Tras la lesión que sufrió hace unos días en Ciudad Juárez, Belinda se presentó ayer en las Fiestas de Octubre en Guadalajara. Durante el espectáculo, la cantante volvió a lastimarse la rodilla, lo que la obligó a detenerse brevemente.
“Ahorita sentí que se me dobló horrible la rodilla, pero el amor de ustedes me cura y por eso no paro”, expresó mientras se apoyaba en una bocina.
Visiblemente afectada, la artista no ocultó su dolor: “Me duele cabr*n... Duele cabr*n. Estoy bien”, expresó antes de levantarse y continuar con su show. Al ver su esfuerzo, el público la ovacionó y le mostró su apoyo, reconociendo su entrega y profesionalismo, detalla quien.com
Belinda volvió a hacer una pausa en su concierto para agradecer a sus fans todas las muestras de cariño que ha recibido desde que anunció que tuvo que ir al hospital debido a la lesión en la rodilla, razón por la que apareció con una rodillera.
“No sé si sepan, pero he pasado un mes muy difícil. He estado en el hospital, me da mucho miedo operarme la rodilla, por eso me ven con esta cosa rara aquí... Pero bueno, lo trato de llevar con seguridad porque no había manera de cancelar este concierto, quería estar con ustedes. Voy a dar mi cien por ciento siempre porque ustedes me dan la energía que ningún doctor puede hacer”, expresó.
“Lo que ustedes causan en mí todos los días con el amor, con el cariño, con el apoyo, con los mensajes, no tengo palabras para agradecerles el amor, el estar aquí, que griten, que me den tanto cariño, eso significa tanto. Voy a dar mi cien por ciento, lo prometo”, agregó.
Sin embargo, el cariño de sus fans y su pasión por los escenarios son su mayor motivación para seguir adelante: “Pero recibiendo tanto amor que casi se me olvida. Gracias a mis fans los amo cada día mucho mucho más. Cada vez que tengo la oportunidad de subirme al escenario vuelvo a nacer”, señaló
Finalmente, celebró que durante su concierto en las Fiestas de Octubre en Guadalajara rompió el récord de asistencia al reunir a más de 35 mil personas.
“Todavía no supero lo que pasó en el concierto de ayer en Jalisco. Amanecí tan llena de amor y agradecida. Me acaban de dar la sorpresa de que oficialmente rompimos récord en las fiestas de octubre con más de 35 mil personas. Gracias gracias gracias. Me hicieron hasta llorar de felicidad Los extrañaba tanto, espero volver pronto”, escribió.