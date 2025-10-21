$!Pese a lesión, Belinda canta a más de 35 mil personas en Guadalajara

Belinda vivió una noche inolvidable en el foro principal de las Fiestas de Octubre en Guadalajara, donde miles de tapatíos se rindieron ante su voz, su presencia y la letra de sus canciones, además de imponer un récord, reuniendo a más de 35 mil personas. Sin embargo, durante su presentación el domingo la cantante sufrió un momento de dolor que no pasó desapercibido. En medio del espectáculo se lastimó la rodilla, lo que la obligó a detenerse por unos segundos. Tras la lesión que sufrió hace unos días en Ciudad Juárez, Belinda se presentó ayer en las Fiestas de Octubre en Guadalajara. Durante el espectáculo, la cantante volvió a lastimarse la rodilla, lo que la obligó a detenerse brevemente.

“Ahorita sentí que se me dobló horrible la rodilla, pero el amor de ustedes me cura y por eso no paro”, expresó mientras se apoyaba en una bocina.

Visiblemente afectada, la artista no ocultó su dolor: “Me duele cabr*n... Duele cabr*n. Estoy bien”, expresó antes de levantarse y continuar con su show. Al ver su esfuerzo, el público la ovacionó y le mostró su apoyo, reconociendo su entrega y profesionalismo, detalla quien.com

Belinda volvió a hacer una pausa en su concierto para agradecer a sus fans todas las muestras de cariño que ha recibido desde que anunció que tuvo que ir al hospital debido a la lesión en la rodilla, razón por la que apareció con una rodillera. “No sé si sepan, pero he pasado un mes muy difícil. He estado en el hospital, me da mucho miedo operarme la rodilla, por eso me ven con esta cosa rara aquí... Pero bueno, lo trato de llevar con seguridad porque no había manera de cancelar este concierto, quería estar con ustedes. Voy a dar mi cien por ciento siempre porque ustedes me dan la energía que ningún doctor puede hacer”, expresó.

En redes sociales, la artista comparte cómo se siente tras su lesión en la rodilla.