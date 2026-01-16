Pese a lesión, regresará Johnny Knoxville en ‘Jackass 5’

Jackass, más allá de ser un proyecto en el que se pueda apreciar acrobacias autodestructivas y bromas pesadas, muchos han catalogado a este fenómeno como un retrato de la amistad y la camaradería masculina llevado a su punto más extremo.
Es por esto que la noticia de una nueva cinta causó euforia entre los fanáticos, pero también dudas sobre la participación de los miembros originales, pues estas maniobras les han traído riesgos y repercusiones.
Pero parece que Johnny Knoxville, la mente detrás de todo, no piensa solo ver lo que ocurre y participará, a pesar de la gran conmoción cerebral que sufrió en el pasado.
La cinta de Jackass estará de regreso en las salas de cine de los Estados Unidos el 26 de junio, pero (aún no se sabe si también en México) con una nueva entrega que ha emocionado a los fanáticos de la riesgosa y absurda franquicia, pero también ha generado grandes dudas por el papel que tomará el líder detrás de todo esto, pues Johnny Knoxville, a sus 54 años, parece que seguirá siendo parte de las acrobacias.
Fue en una plática breve sobre esta nueva cinta, en el podcast “Libros que cambiaron mi vida”, que se le cuestionó sobre las acrobacias que ha realizado en el pasado y si es prudente que aún sea parte, detalla milenio.com
“No puedo hacer nada que pueda provocarme otra conmoción cerebral”, mencionó el también actor. “He superado con creces mi límite de conmociones cerebrales, pero no me importa nada más. Simplemente ya no puedo recibir un golpe en la cabeza, pero muchos otros sí”.
Aunque afirma que para él el ser parte de las maniobras es algo que le causa mucha satisfacción: son “un infierno para el elenco, pero para mí son muy divertidas”, y añadió: “Ellos también se divierten. Estoy muy emocionado por eso”.
Cabe recordar que fue durante la grabación de la cinta Jackass Forever de 2022 que Johnny Knoxville realizó una acrobacia muy riesgosa en la que involucraba a un toro, el cual lo golpeó con tal fuerza que dio una vuelta en el aire y chocó con la cabeza en el piso; esto le causó una hemorragia cerebral, una conmoción cerebral, una muñeca rota y una costilla rota.
Johnny Knoxville es un reconocido actor que nació el 11 de marzo de 1971, pero que alcanzó la fama mundial tras ser el creador y líder de la franquicia Jackass.
Sus proyectos más importantes incluyen la serie original de MTV y las cuatro películas de la saga, además de la cinta nominada al Óscar Bad Grandpa y la película de acción The Last Stand.