Pese a lesión, regresará Johnny Knoxville en ‘Jackass 5’

Jackass, más allá de ser un proyecto en el que se pueda apreciar acrobacias autodestructivas y bromas pesadas, muchos han catalogado a este fenómeno como un retrato de la amistad y la camaradería masculina llevado a su punto más extremo. Es por esto que la noticia de una nueva cinta causó euforia entre los fanáticos, pero también dudas sobre la participación de los miembros originales, pues estas maniobras les han traído riesgos y repercusiones. Pero parece que Johnny Knoxville, la mente detrás de todo, no piensa solo ver lo que ocurre y participará, a pesar de la gran conmoción cerebral que sufrió en el pasado.

La cinta de Jackass estará de regreso en las salas de cine de los Estados Unidos el 26 de junio, pero (aún no se sabe si también en México) con una nueva entrega que ha emocionado a los fanáticos de la riesgosa y absurda franquicia, pero también ha generado grandes dudas por el papel que tomará el líder detrás de todo esto, pues Johnny Knoxville, a sus 54 años, parece que seguirá siendo parte de las acrobacias. Fue en una plática breve sobre esta nueva cinta, en el podcast “Libros que cambiaron mi vida”, que se le cuestionó sobre las acrobacias que ha realizado en el pasado y si es prudente que aún sea parte, detalla milenio.com