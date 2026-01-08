Pese a rechazo, Paramount mantiene su oferta a Warner Bros.

El consejo de Warner Bros. Discovery argumentó que abandonar el acuerdo con Netflix generaría un impacto financiero estimado en 4 mil 700 millones de dólares, que incluye una penalización por ruptura de 2 mil 800 mdd, una multa de mil 500 mdd por no completar un canje de deuda y un gasto adicional cercano a los 350 mdd en costos financieros.

La decisión del consejo de Warner se comunicó mediante una carta dirigida a inversionistas y un documento presentado ante la SEC, en el que sostuvo que la transacción con Netflix ofrece un mayor valor ajustado por riesgo y una estructura financiera más sólida.

Paramount Skydance reiteró su oferta de 30 dólares por acción en efectivo por Warner Bros. Discovery (WBD), pese a que el consejo de administración de Warner la rechazó de forma unánime este martes y reafirmó su respaldo al acuerdo ya firmado con Netflix, al considerar que la propuesta de Paramount implica mayores costos, riesgos financieros e incertidumbre para los accionistas.

De acuerdo con Warner, estos elementos reducirían de forma significativa el beneficio neto para los accionistas en caso de que la operación con Paramount no se concrete.

“La propuesta de Paramount continúa ofreciendo un valor insuficiente, incluidos términos como un monto extraordinario de financiamiento con deuda que genera riesgos para el cierre de la operación y carece de protecciones para nuestros accionistas en caso de que la transacción no se concrete”, señaló Samuel A. Di Piazza, Jr., presidente del Consejo de Administración de Warner Bros.

Tras el rechazo del consejo, Paramount Skydance volvió a dirigirse directamente a los accionistas y en un comunicado defendió el atractivo de su propuesta, al subrayar que ofrece 30 dólares en efectivo por la totalidad de Warner Bros. Discovery, incluidos los canales de televisión de paga como CNN, HGTV, TBS y Animal Planet.

Nuestra oferta claramente otorga a los inversionistas de WBD un mayor valor y un camino más certero y expedito para concretar la operación.

“A lo largo de este proceso, hemos trabajado intensamente en favor de los accionistas de WBD y seguimos comprometidos a dialogar con ellos sobre los méritos de nuestra propuesta superior,” afirmó David Ellison, director ejecutivo de Paramount.

La empresa aseguró que atendió las preocupaciones planteadas por Warner, “sobre todo al ofrecer una garantía personal irrevocable de Larry Ellison para la porción de capital del financiamiento”. Esta garantía por 40 mil 400 mdd fue ofertada el 22 de diciembre.

Aunque Paramount cuenta con respaldo de fondos soberanos de Medio Oriente, incluidos inversionistas de Arabia Saudita, y con compromisos de deuda de Bank of America, Citi y Apollo Capital Management por hasta 54 mil mdd, Warner sostuvo que esta estructura incrementa los riesgos operativos y financieros durante el periodo previo al cierre.

Paramount apuesta a que los accionistas comparen ambas propuestas. Los inversionistas de Warner tienen hasta el 21 de enero para ofrecer sus acciones, plazo que Paramount puede extender.