Tovar expresó su descontento a través de un live en Instagram, donde comentó que “escribes una canción con esfuerzo, con sentimiento, es tu canción, es tú rola y decides montar a alguien más porque te gusta su música, ¿y no merecer crédito por tú rola? Básicamente, es lo que es, no recibí crédito por la rola. No me agüito, la rola es cien por ciento mía, me vale madres”.

La canción se ha convertido en un éxito en México y ha impulsado la carrera de Peso Pluma en el género de los corridos tumbados. Sin embargo, la falta de crédito al creador de la canción ha generado controversia en las redes sociales.