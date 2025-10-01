Peso Pluma recibirá el Premio Billboard Vanguardia

Peso Pluma será honrado con el primer Premio Billboard Vanguardia durante los Premios Billboard de la Música Latina 2025, donde además protagonizará una de las actuaciones más esperadas de la noche.

La premiación de mayor trayectoria y prestigio en la industria de la música latina se transmitirá en vivo el jueves, 23 de octubre.

De acuerdo a la página oficial de los premios, “el Premio Billboard Vanguardia distingue a artistas que se atreven a ir más allá de lo convencional. Es un reconocimiento a quienes con su talento inspiran, innovan y abren nuevas posibilidades en el universo de la música. Este galardón celebra a los verdaderos visionarios: artistas que rompen barreras, redefinen estándares y dejan una huella imborrable en la industria musical”.

A nivel mundial, Peso Pluma es reconocido como el líder del movimiento de música mexicana, que fusiona los sonidos tradicionales mexicanos con influencias urbanas, de hip-hop y trap.

Con su voz distintiva y estilo audaz, se ha convertido en una fuerza cultural cuya música resuena alrededor del mundo. Su ascenso ha sido meteórico, que rompe récords en la industria musical.

En 2023, su colaboración con Eslabon Armado, “Ella baila sola”, se convirtió en la primera canción regional mexicana en entrar al Top 10 del Billboard Hot 100 en los 65 años de la lista, al superar los mil millones de reproducciones en Spotify.

Ese mismo año, su álbum Génesis, ganador del Grammy debutó en el puesto número 3 del Billboard 200, consolidando su lugar como creador de éxitos globales.

Con múltiples sencillos que lideraron las listas, miles de millones de reproducciones y galardones como el Latin Grammyy los Premios Billboard de la Música Latina, continúa redefiniendo la música mexicana a nivel mundial, lo que lo convierte como uno de los artistas más influyentes de su generación.

De acuerdo a Billboard, Peso Pluma es el artista mexicano más escuchado de todos los tiempos y una de las voces más influyentes que están moldeando la música mundial.

Sus colaboraciones abarcan múltiples géneros, trabajando con artistas como Becky G, Quavo, Karol G, Kali Uchis, Kenia Os, Cardi B, Tito Double P, y Junior H por nombrar algunos.

“Ser honrado con el primer Premio Billboard Vanguardia es un privilegio increíble, ya que significa representar a mi país a nivel mundial y mostrar el inmenso talento y belleza que México ofrece. Liderar un género puede ser muy presionado, pero también es mi mayor orgullo. Llevo a mi gente, mis raíces y mi bandera conmigo en cada paso del camino, y me emociona seguir revolucionando la música mientras le muestro al mundo el corazón de México. Estoy profundamente agradecido con Billboard y Telemundo por este honor y por ayudar a difundir nuestra cultura ante el público de todo el mundo”, dijo Peso Pluma para Billboard.