Peso Pluma se corona a sí mismo como el ‘Rey de los corridos’

Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, volvió a generar conversación luego de una reciente entrevista con la revista Esquire UK, en la que reflexionó sobre el impacto de su música y su posición en la industria.
Durante la charla, el intérprete jalisciense abordó temas personales y profesionales, destacando su ascenso a la fama global y los retos que ha enfrentado en este proceso.
Peso Pluma recalcó que prefiere mantener un perfil bajo cuando no está trabajando, aunque sus logros lo han llevado a ser considerado uno de los artistas mexicanos más influyentes del momento.
“Siempre supe que iba a ser grande, no sabía qué nivel ni adónde llegaría, pero siempre supe que tenía algo que ofrecerle al mundo. Estoy contento con cómo me fue y agradecido con Dios por darme esta oportunidad y convertirme, supongo, en el Rey de los Corridos”.
El cantante, es uno de los principales exponentes de los corridos tumbados, también explicó la manera en que vive su vida fuera del escenario
“Me gusta ser anónimo. Si ven mi Instagram y demás, no soy el tipo de artista que publica lo que hace minuto a minuto. Así es como me gusta ser y no voy a cambiar por nadie”, señaló.
Estas palabras, en las que se autodenomina “Rey de los Corridos”, han generado un intenso debate.
Las reacciones no tardaron en viralizarse. Quienes apoyan a Peso Pluma resaltan que su música ha llevado los corridos tumbados a escenarios internacionales, algo que pocos artistas del género han conseguido.
Sus colaboraciones con figuras como Becky G, Nicki Nicole y Natanael Cano han impulsado su presencia global, convirtiéndolo en un referente contemporáneo del regional mexicano.
En contraste, las críticas señalan que hay artistas que abrieron el camino antes que él, como el propio Natanael Cano, considerado pionero del subgénero. Otros internautas mencionan a cantantes que, aunque no figuran en la misma corriente, han sido pilares en la música mexicana por décadas.
Peso Pluma inició su carrera musical subiendo canciones a plataformas digitales. Su propuesta innovadora dentro del regional mexicano lo llevó a experimentar con los corridos tumbados, un estilo que fusiona sonidos tradicionales con influencias urbanas.
El intérprete alcanzó notoriedad en 2022 gracias a temas que se viralizaron en redes sociales, y consolidó su posición en 2023 con el lanzamiento del álbum Génesis, el cual incluyó colaboraciones que marcaron tendencia en la música latina. Este material le abrió las puertas de la industria internacional, colocándolo en listas globales como Billboard.
Posteriormente, su segundo álbum, Éxodo, reforzó su presencia en la escena musical y le permitió presentarse en festivales y escenarios de gran relevancia, como el Coachella Valley Music and Arts Festival. Además, ha acumulado premios y nominaciones en ceremonias como los Latin Grammy y los Billboard Latin Music Awards.
El auge de Peso Pluma coincide con el crecimiento de los corridos tumbados, un subgénero que ha conquistado a públicos jóvenes al incorporar sonidos del trap, hip hop y música urbana.
En este contexto, el intérprete jalisciense ha logrado convertirse en el rostro más reconocido del movimiento, con cifras que lo respaldan: millones de reproducciones en plataformas digitales, colaboraciones con artistas internacionales y giras que han agotado boletos en diversas ciudades.