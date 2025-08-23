Peso Pluma se corona a sí mismo como el ‘Rey de los corridos’

Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, volvió a generar conversación luego de una reciente entrevista con la revista Esquire UK, en la que reflexionó sobre el impacto de su música y su posición en la industria.

Durante la charla, el intérprete jalisciense abordó temas personales y profesionales, destacando su ascenso a la fama global y los retos que ha enfrentado en este proceso.

Peso Pluma recalcó que prefiere mantener un perfil bajo cuando no está trabajando, aunque sus logros lo han llevado a ser considerado uno de los artistas mexicanos más influyentes del momento.

“Siempre supe que iba a ser grande, no sabía qué nivel ni adónde llegaría, pero siempre supe que tenía algo que ofrecerle al mundo. Estoy contento con cómo me fue y agradecido con Dios por darme esta oportunidad y convertirme, supongo, en el Rey de los Corridos”.

El cantante, es uno de los principales exponentes de los corridos tumbados, también explicó la manera en que vive su vida fuera del escenario, señala elimparcial.com