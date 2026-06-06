Peso Pluma y Kenia Os confirman su ruptura tras un año de noviazgo

Kenia Os y Peso Pluma confirmaron su ruptura después de más de un año de relación y tras varios días de especulaciones.
A través de las redes sociales, los cantantes emitieron un comunicado en conjunto para poner dar a conocer su decisión.
“A través de este medio queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos”.
Kenia y ‘La Doble P’ dejaron claro que no hablarán de su ruptura: “Siempre hemos priorizado nuestra privacidad e integridad como personas y agradecemos profundamente el cariño recibido a lo largo de este tiempo”.
“Agradecemos que respeten nuestra decisión y privacidad durante este momento personal. Gracias, Kenia & Hassan”, finalizaron en su mensaje.
Las especulaciones sobre su ruptura comenzaron a finales de mayo, cuando a Kenia Os y Peso Pluma se les vio llorar en sus respectivos conciertos.