Peso Pluma y Kenia Os confirman su ruptura tras un año de noviazgo

Kenia Os y Peso Pluma confirmaron su ruptura después de más de un año de relación y tras varios días de especulaciones.

A través de las redes sociales, los cantantes emitieron un comunicado en conjunto para poner dar a conocer su decisión.

“A través de este medio queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos”.