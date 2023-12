¿Qué dirías que marcó al 2023? ¿La guerra en Israel y Gaza? ¿O algo más local como la muerte de Chabelo o el triunfo de Peso Pluma? Pues eso y más es lo que podemos ver con las listas de lo más buscado en Google 2023 en México.

Si de entretenimiento hablamos, lo más buscado en Google 2023 se ve plagado de personalidades y eventos locales. Por ejemplo, Peso Pluma fue la persona más buscada y también ocupa el primer puesto en lo más buscado en música.

En cine y televisión, el interés de los mexicanos por La Casa de los Famosos superó a Barbie y Oppenheimer.

En cuanto a muertes de famosos, la que más impactó fue la de Chabelo, seguida por el fallecimiento de Julián Figueroa (el hijo de Maribel Guardia) y Matthew Perry, actor de Friends.

Todavía hasta el año pasado, había varias búsquedas relacionadas al Covid-19, pero se nota que la pandemia es cosa del pasado porque ya no sale en las principales búsquedas.

Durante 2023 sucedieron diferentes acontecimientos que fueron de interés para los mexicanos. De acuerdo a Google, el acontecimiento más buscado fue “sismo fuerte”, seguido de “meteorito” y “Popocatépetl”.

Búsquedas 2023

Las personas más buscadas

Peso Pluma

Margot Robbie

Clara Chía

Shakira

Taylor Swift

Yaritza

Babo

Damar Hamlin

Wendy Guevara

Gerard Piqué

Lo más buscado en cine y televisión (México)

La Casa de los Famosos

Barbie

Oppenheimer

Super Mario Bros La Película

Rápidos y Furiosos 10

Guardianes de la Galaxia 3

Five Nights at Freddy’s

Sound of Freedom

John Wick 4

The Last of Us

Lo más buscado en música

Peso Pluma

Shakira

Taylor Swift

Luis Miguel

Flores amarillas

Drake Bell

Alfredo Olivas

Rihanna

Cazzu

Yeri Mua

Los fallecimientos más buscados

Chabelo

Julián Figueroa

Matthew Perry

Andrés García

Rebeca Jones

Polo Polo

Talina Fernández

Ricardo Rocha

Moon Bin

Tina Turner

Lo más buscado en temas de diversidad

Wendy Guevara

La Sirenita

The Whale

Apio Quijano

Yolanda Andrade

Ginny y Georgia

XO Kitty

Miley Cyrus

Red White and Royal Blue

Bella Ramsey