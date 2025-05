“A todo mundo se le olvida, inclusive a mí, que tengo 21. La gente que me conoce desde siempre me sigue diciendo ‘Angelita’, nadie me dice señora. Ni soy señorita, ni soy señora, soy Angelita”, explicó con humor.

Por otro lado, mencionó que se siente incómoda cuando la llaman “señorita”, mostrando su anillo de matrimonio como prueba de su nueva etapa.

“A veces cuando me dicen ‘Señorita’ hasta yo me ofendo. Disculpe usted, vea esto (el anillo). ‘Señora González’, aunque le cueste más trabajo, gracias”, declaró.

A punto de cumplir un año de matrimonio, en una reciente entrevista, Ángela Aguilar compartió cómo esta etapa ha influido en su carrera artística y ha inspirado su música, señala quien.com

“En esta etapa de mi vida estoy súper feliz, estoy muy contenta, muy inspirada. Aparte siento que le dio pie a esta nueva época de mi música que estoy experimentando con cosas nuevas. Entonces voy poco a poco, descubriendo esta nueva etapa de mi vida pero muy bendecida y agradecida”, declaró.

La intérprete destacó que está tan motivada ha estado lanzando nueva música más rápido de lo de costumbre con sencillos como Nadie se va como llegó” y El Equivocado.