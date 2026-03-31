Pide Angélica María a Iván Aguilera revelar canción inédita junto a Juan Gabriel

Durante una reciente interacción con los medios, la “Novia de México” envió un mensaje público a Iván Aguilera, heredero universal de Juan Gabriel, con una petición muy especial: rescatar y publicar una grabación inédita que el “Divo de Juárez” produjo para ella y Enrique Guzmán.

La emblemática actriz y cantante Angélica María, quien recientemente celebró su cumpleaños número 80, ha vuelto a colocarse en el centro de los reflectores, no solo por su impecable trayectoria y envidiable estado de salud, sino por una revelación que ha emocionado a los seguidores de la música mexicana.

Según los testimonios rescatados, la existencia de esta pieza musical no es un rumor. Angélica María detalló que la sesión de grabación tuvo lugar hace aproximadamente ocho o diez años, poco antes del fallecimiento del cantautor michoacano, detalla elimparcial.com

El encuentro ocurrió en la residencia que Juan Gabriel poseía en Cancún, donde el intérprete de Querida fungió como productor de sus amigos y colegas.

Angélica María recordó con entusiasmo el tono de la melodía, describiéndola como una pieza ligera y divertida. “Dejamos una canción Enrique Guzmán y yo de Juan Gabriel que nos la grabó él en su casa en Cancún...era una canción como de jovencitos muy chistosa”, comentó la actriz, haciendo énfasis en que el material debería estar en posesión del equipo que gestiona el legado del artista.

A pesar de que los detalles técnicos exactos de la composición son difusos en su memoria debido al tiempo transcurrido, la cantante fue clara en su deseo de que el público pueda conocer este trabajo colaborativo.

Dirigiéndose directamente al hijo de Juan Gabriel, expresó. “Debe estar ahí, Aguilera debe estar; sí, hay que decirle ‘Sácalo mi niño, estaría padre’”, pidió la cantante.

Esta solicitud surge en un momento clave para el legado de Juan Gabriel. Recientemente se anunció que Iván Aguilera ha otorgado los permisos necesarios para la realización de una nueva película biográfica sobre su padre.

A diferencia de otros proyectos anteriores, se espera que esta producción aborde etapas más maduras de la vida del cantante, posiblemente desde su histórico concierto en el Palacio de Bellas Artes en adelante.

En la mesa de análisis del programa De Primera Mano, se discutió que este nuevo proyecto fílmico podría generar controversia entre los seguidores más fieles, debido a la complejidad de la vida personal del “Divo de Juárez”.

Se mencionó que, en proyectos previos como la docuserie, la familia ha mantenido un control estricto sobre el contenido para proteger la imagen del ídolo, lo que en ocasiones ha dejado fuera detalles que los especialistas consideran valiosos.

Aprovechando la coyuntura del anuncio cinematográfico sobre Juan Gabriel, se le cuestionó a Angélica María si ella estaría dispuesta a llevar su vida a la pantalla grande o a un formato de serie.

A pesar de haber sido testigo y protagonista de la época de oro del rock and roll en México y de haber convivido con figuras de la talla de Armando Manzanero y Joan Sebastian, su respuesta fue un rotundo no.