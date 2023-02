Como era de esperarse, los usuarios de la plataforma no tardaron en reaccionar y destacaron que a la también actriz “le sobra el dinero y no necesita más que le den”.

Danna Paola compartió también una sesión de fotos que realizó junto a su novio Alex Hoyer, para una campaña de la marca Calvin Klein, en ropa interior y las fotografías ya han sido publicadas a través de Instagram.

Con la leyenda The art of love and being loved in return, la cantante con más de 34.7 millones de seguidores incendió sus redes sociales a lado de su novio, ambos usaron ropa interior de la colección Modern Cotton.

Además, en las instantáneas se puede ver a la cantante y su pareja posando sobre una cama y en otras actitudes cariñosas que revelan su amor, previo a la celebración de San Valentín.