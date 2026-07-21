Pide disculpas Luisito Comunica, tras criticar actuación de BTS en el Mundial

Según el influencer, nadie en el estadio Estadio Nueva York Nueva Jersey parecía entusiasmado por la actuación de BTS, quienes cantaron Dynamite.

El creador de contenido consiguió boletos junto a Ari Tenorio en la parte más alta del estadio, compartió su experiencia a través de historias de Instagram desde su llegada hasta su salida, felicitó a ambos equipos y se sinceró sobre los shows.

El Mundial 2026 fue el primero en tener un show de medio tiempo, los artistas elegidos fueron Madonna, Shakira, Coldplay, Justin Bieber y BTS, grupo surcoreano que fue criticado por Luisito Comunica.

Cabe señalar que Luisito Comunica también criticó los shows de los otros famosos y siguió publicando historias hasta que recibió supuestas amenazas de ARMY —fandom de BTS—, detalla infobae.com

En cuanto a BTS, el influencer aseguró que no lograron emocionar a la multitud: “Nadie se emocionó con BTS. Pero de verdad nadie. Está bien chistoso, se nota y no veo a nadie emocionado, la gente está viendo pero definitivamente esto es un evento de fans de futbol, no hay más”, dijo.

Al día siguiente de sus publicaciones, Luisito Comunica se reconoció arrepentido por haber juzgado a BTS y dijo que genuinamente disfruta su música, pero se dijo asustado e incluso aterrado.

En un tono visiblemente inquieto, confesó haber sido amenazado: “Los saludo esta mañana un tanto aterrado, que esa es la palabra. Tengo miedo, que se sepa. No es broma, de verdad tengo miedo porque esta mañana me desperté con cientos, qué digo cientos, miles de mensajes de gente muy enojada, insultándome, amenazándome”.

El influencer explicó que su error fue mostrar imágenes del estadio donde, según su apreciación, el público no parecía emocionado con el grupo de K-pop.

“Ayer cometí el error de enseñar un ángulo del estadio en el cual la gente, pues no se veía realmente emocionada de ver la agrupación, no parecían conocer la música y lo comenté”, reconoció.

En medio de su disculpa, insistió en que sí disfruta de la música de BTS y que no pretendía ofender a nadie: “Quiero disculparme y quiero retractarme. Vuelta ciento ochenta en este momento”.

Además, se dirigió directamente a los fans: “Integrantes del ARMY, del fandom de BTS que me ven en este momento, quiero decirles que claramente me equivoqué, eh, que claramente todos en ese estadio estaban muy emocionados de lo que estaba pasando. Claramente todos conocían la música. Tienen ustedes toda la razón, ¿Ok?”

Luisito Comunica añadió que no desea ser objetivo de ataques en redes y admitió la capacidad del ARMY para movilizarse con fuerza. “Sé que son un fandom muy fuerte, sé que son capaces de arruinar vidas, que lo han hecho antes. Entonces yo no quiero ser uno más, ¿ok?. Reconozco en este momento que me equivoqué. Todos estaban muy felices en ese estadio y, y eso”.