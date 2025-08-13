Pide el Consejo mexicano de DJs suspender canciones de Natanael Cano

Tras la agresión que el cantante de corridos tumbados Natanael Cano realizará a un DJ, durante la edición 2025 del Baja Beach Fest, el Consejo Mexicano de DJs, emitió un comunicado en donde hace un llamado a suspender las canciones del artista. El cantante sonorense, reconocido por sus corridos, se mostró visiblemente molesto desde el inicio de su presentación debido a problemas con el audio, lo que derivó en una confrontación física con su DJ que conmocionó a miles de asistentes. El incidente comenzó cuando Natanael Cano exigió a su DJ que repusiera una canción que, según él, no se escuchaba bien. “Va desde el comienzo, vuélveme a poner la pi*che rola que no se escucha”, reclamó el cantante en pleno escenario.

Natanael Cano demostrando que el éxito y el dinero no te compran educación.

https://t.co/ANwWfI1k8c — Gloria Alfa y Omega (@GlodeJo07) August 11, 2025

Aunque al principio continuó con su show, la tensión creció y el conflicto escaló hasta convertirse en un altercado físico en pleno escenario. En un momento de frustración, Natanael tomó la computadora portátil de su DJ y la arrojó al suelo para luego pisarla, rompiendo el equipo de trabajo del colega frente al público. Este acto generó una división entre los asistentes: algunos abuchearon al cantante mientras otros expresaron apoyo a su reacción, señala elimparcial.com La reacción del público fue inmediata y negativa. Muchos asistentes señalaron que la falta de audio y la ausencia de corridos tumbados durante los primeros 40 minutos del concierto causaron que gran parte del público decidiera abandonar el evento antes de que concluyera. Ante estos hechos, el Consejo Mexicano de DJs A.C. emitió un comunicado oficial desde Ciudad de México, expresando su postura frente a la conducta de Natanael Cano.

Comunicado DJs de México

Natanael Cano pic.twitter.com/TPNvLakORw — DJs de México (@djsdemexico) August 13, 2025