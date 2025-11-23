Pide Fidel Rueda disculpas a la Presidenta Claudia Sheinbaum tras video en su concierto

En un video difundido a través de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete aseguró que la proyección del material no fue una decisión personal, sino una acción ajena a su control.

Tras la polémica generada por la proyección de un video editado con Inteligencia Artificial (IA) en uno de sus conciertos, donde aparecía la presidenta Claudia Sheinbaum bailando, el cantante sinaloense Fidel Rueda salió públicamente a aclarar la situación y ofreció una disculpa formal.

“Se proyectó un video, un visual, por parte de la producción, sin mi consentimiento, sin mi autorización. Entonces quiero aprovechar para ofrecer una disculpa pública a nuestra señora presidenta, Claudia, y pues ya que se merece todos mis respetos por el simple hecho de ser mujer, además por su investidura presidencial. Dicho esto esperemos que quede aclarado este asunto”, expresó Rueda.

El incidente ocurrió durante un concierto en Jiquilpan, Michoacán, donde se visualizó el clip en las pantallas principales del escenario, generando reacciones divididas tanto entre el público como en redes sociales, detalló elimparcial.com

La situación se intensificó debido a que el video, creado y alterado mediante IA, ya había circulado previamente en Internet y estaba asociado al reciente caso de acoso que la presidenta sufrió en un acto público.

La difusión del material en pleno concierto desató críticas sobre los límites del entretenimiento y el uso irresponsable de tecnología para manipular imágenes de figuras públicas.

Con su declaración, Fidel Rueda busca deslindarse de la decisión creativa, atribuyendo la acción a su equipo de producción, y recalca su respeto hacia la presidenta Sheinbaum.

Su disculpa ha generado nuevas reacciones, algunas aceptándola como un gesto responsable y otras cuestionando la falta de supervisión sobre los contenidos proyectados en sus propios espectáculos.

Por ahora, el cantante espera que su comunicado contribuya a dar por concluido el asunto, mientras la conversación sobre el uso ético de IA continúa creciendo en la opinión pública.