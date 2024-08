El incidente tuvo lugar el fin de semana, cuando Trump, en un mitin que contó con la presencia del ex candidato presidencial Robert F. Kennedy Jr. utilizó la canción My Hero para animar a la multitud.

Durante un evento en Glendale, Arizona, el expresidente estadounidense utilizó la canción My Hero de los Foo Fighters, lanzada en 1997, sin haber obtenido el permiso correspondiente. La situación se ha intensificado con una contundente respuesta de la banda liderada por Dave Grohl.

El uso de la música, acompañado de fuegos artificiales y una animada presentación, no solo captó la atención del público, sino que también enfureció a los miembros de Foo Fighters.

La banda, tras conocer el uso no autorizado de su canción, envió un mensaje claro al expresidente: no cuentan con su permiso para utilizar My Hero, indicó milenio.com

Los Foo Fighters han dejado claro que, de haber sido consultados, no habrían autorizado el uso de la canción en un contexto tan controvertido. Ante esta situación, la banda ha decidido tomar medidas adecuadas para evitar futuros usos no autorizados de su música en eventos políticos, señala milenio.com

Además, Foo Fighters han anunciado una estrategia adicional para hacer frente a esta violación. Cualquier ingreso generado por el aumento en la transmisión o compra de My Hero a raíz del mitin de Trump será destinado a la campaña presidencial de Kamala Harris. Esta decisión subraya el compromiso de la banda con su postura política y su intención de redirigir las ganancias hacia un apoyo activo a la campaña de Harris-Walz.

Este incidente no es el primer enfrentamiento de Trump con artistas debido al uso no autorizado de su música. Anteriormente, el expresidente se enfrentó a la herencia del fallecido cantante Isaac Hayes, quien vio cómo su canción Hold on, I’m Coming fue utilizada sin permiso durante un mitin.

El caso resultó en una notificación de infracción de derechos de autor presentada por la herencia de Hayes. En otra ocasión, Trump también generó controversia con Beyoncé, cuando su campaña publicó un video en la plataforma X mostrando a Trump saliendo de un avión con la canción Freedom de fondo.

Este tema es utilizado por la campaña de la vicepresidenta Kamala Harris, y el uso no autorizado llevó a la etiqueta de Beyoncé a enviar una carta de cese y desistimiento. Como resultado, el video fue eliminado de las redes sociales.