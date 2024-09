Sin embargo, aclaró que su reclamo no iba más allá de la observación, pero dejó claro que le gustaría ser invitada en esos casos.

En tono de broma y con algo de ironía, la joven se preguntó por qué no son invitados cuando se interpretan canciones de su papá o su hermano, sugiriendo que los artistas están aprovechando la popularidad de esas canciones para dar espectáculo, detalló elimparcial.com

La hija del cantante cuestionó en redes sociales por qué no es invitada a los conciertos donde interpretan a su padre.

obviamente la declaración de la joven generó muchos comentarios divididos entre los usuarios de TikTok, algunas tachándola de exagerada.

“Carin hace tributo a diferentes artistas en sus conciertos. Sergio Vega, Banda el Mexicano, Cadetes, Ramon Ayala, no necesita invitar a las familias de cada uno”, “El que quiere compra su boleto va y si coincide el tributo pues bien. Punto”, “Lo que ella quiere dar a entender es que si le dicen ¡ey! voy a cantar unas canciones de tu papá y Adán si gustas ir, que le avisen”, “No necesitas invitación, compra boletos y ve a verlos, porque te gustan ellos no porque hay canciones que van a cantar de tus parientes”, No tiene por qué invitarte, cualquiera puede cantar las canciones de Chalino”, fueron algunos de los comentarios.