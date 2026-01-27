Pide Kanye West perdón por acciones ‘nazis y antisemitas’, y seguirá un tratamiento

La canción, vetada en las principales plataformas de streaming, aunque fácil de encontrar en internet, le valió, entre otras cosas, la anulación de su visa para Australia.

El músico de 48 años, quien en los últimos años ha perdido seguidores y jugosos contratos comerciales por sus declaraciones antisemitas y racistas, lanzó la canción Heil Hitler el pasado 8 de mayo, en el aniversario 80 de la derrota de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

El rapero estadounidense Kanye West, autor de una canción que celebra a Adolf Hitler, aseguró en una carta publicada un anuncio en el Wall Street Journal que no es “nazi ni antisemita”, y habló sobre sus trastornos mentales.

West, que cambió su nombre artístico a Ye, explicó en su mensaje las implicaciones del trastorno bipolar que hace años le fue diagnosticado, señala quien.com

“Cuando uno está en un episodio maníaco, no cree estar enfermo. Piensa que los demás están exagerando. Siente que ve el mundo con más claridad que nunca, cuando en realidad está perdiendo completamente el control”, escribió el artista, ganador de 24 premios Grammy.

Además, según cuenta, en 2002, sufrió un accidente automovilístico en el que se rompió la mandíbula, lo que le habría causado una lesión en el lóbulo frontal derecho del cerebro y, aunque en ese momento no lo sabía, también acabó generándole el desarrollo de dicho trastorno.

“Me arrepiento y me siento profundamente mortificado de mis acciones en ese estado. Me comprometo a asumir mis responsabilidades, a seguir un tratamiento y a llevar a cabo cambios reales y duraderos. Eso no justifica en absoluto lo que hice. No soy nazi ni antisemita. Amo al pueblo judío”, añadió.

Ya en diciembre de 2023, el rapero se había disculpado ante la comunidad judía después de haber declarado unos meses antes que “adoraba a los nazis”.

En 2022 también provocó indignación al mostrarse con el lema White Lives Matter (“La vida de los blancos importa”, tergiversando el célebre Black Lives Matter contra el racismo contra la gente negra) y acudió a una cena en casa de Donald Trump con el supremacista blanco antisemita Nick Fuentes.