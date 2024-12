Pide Rihanna un autógrafo a Mariah Carey en pleno concierto

Además, Mariah Carey tuvo un momento especial cuando sus hijos de 13 años, Monroe y Moroccan, la sorprendieron en el escenario con flores para celebrar el éxito de su clásico navideño All I Want for Christmas Is You, que volvió a alcanzar el número uno en el Billboard Hot 100.

Rihanna y Mariah Carey han mantenido una relación cordial a lo largo de los años, y este momento en el concierto solo reafirmó su amistad y respeto mutuo.

La reacción en las redes sociales ha sido abrumadoramente positiva, con muchos fans elogiando a ambas cantantes por su espontaneidad y autenticidad.

El clásico de Mariah Carey, All I Want for Christmas Is You, volvió a reinar en las listas de popularidad. La icónica canción de 1994, que ha sido un himno festivo durante décadas, retomó el primer lugar del Billboard Hot 100, marcando su sexto regreso anual a los primeros lugares.

De acuerdo con Luminate, la canción logró 38 millones de streams y 24 millones de impresiones de audiencia en radio, suficientes para destronar a Kendrick Lamar y su tema Squabble Up, que lideraba el chart del 7 de diciembre como parte del debut de su álbum GNX. Lamar sigue presente en los puestos 4, 6 y 7 con sus éxitos TV Off, Luther y Squabble Up, respectivamente.