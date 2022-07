$!Pide Toñita más amor y menos odio para la comunidad LGBTT+, en Culiacán

“Ser Reina de la comunidad no es de solo un día es apoyarlos siempre, y en mi caso, he estado cerca de ellos, haciendo campañas no solo aquí, también en México, apoyando a todas las chicas trans, esto no es de un día y si ellos me eligieron, lo mínimo que debo hacer es trabajar a su lado, queremos menos odio, más amor y aceptación para toda la comunidad”, resaltó.

Respecto a por qué no apareció en la reciente edición de La Academia 20 aniversario, la llamada “Negra de Oro” manifestó que sí la llamaron para formar parte de los ex académicos invitados, sin embargo, dijo, no pudo asistir por cuestiones de agenda de trabajo, enfocándose en el lanzamiento de su nuevo disco, el cual grabará en Los Ángeles.