Piden abogados cancelar testimonio del médico forense en el juicio de Pablo Lyle

Señaló que en su experiencia, la persona que hizo la autopsia no es la misma que está trabajando en esa misma oficina hoy en día.

“Debe de haber un reporte de la autopsia diciendo por qué murió esa persona, que en caso como este es muy importante, porque la razón por la muerte no es algo que se pueda atribuir directamente al señor Lyle, y esto puede ser una defensa”, dijo

El abogado ejemplificó que, cuando hicieron la autopsia se dieron cuenta que la persona pudo haber tenido un ataque al corazón, o tuvo alguna droga en el sistema, y que precisamente no murió por el puñetazo, sino porque él tenía algo en el sistema, o que tal vez tenía cáncer, o algo más.

Sobre si él ve a su cliente como culpable o inocente, el abogado resaltó que en su opinión, y en lo que ha visto en el video donde se ve claramente que el difunto es quien empezó el pleito, y comenzó todo, por lo que si él fuera un miembro del jurado diría que Pablo Lyle no es culpable, pero uno, dijo, nunca sabe lo que dirá el jurado.

“Él no fue quien salió a buscar problemas con alguien, sino que fue alguien que buscar problemas con él, y todo el mundo está de acuerdo que él no tuvo ninguna intensión de matarlo, por eso no tiene una acusación de asesinato, solo fue la intensión de darle un piñazo (golpe) y nadie sabía que esto terminaría como terminó