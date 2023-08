El trío de hermanos Yahritza y su Esencia son originarios del Valle de Yakima del Estado de Washington ubicado en Estados Unidos y alcanzaron la fama gracias a los temas Soy el único y recientemente con Frágil en colaboración con Grupo Frontera.

Fue en una entrevista donde una reportera les preguntó a los integrantes de Yahritza y su Esencia acerca de su estadía en México, a lo que respondieron, “Sí me gusta, pero no me gusta cuando me levanto cuando estoy durmiendo porque se escuchan los carros, las sirenas de los policías y todo, pero sí me gusta aquí, está bonito”, dijo Yahritza.

Por su parte, Armando, el hermano mayor, señaló, “Pues a mi la neta no me gusta mucho la comida aquí, me gusta más en donde vivimos, allá en Washington la neta le dan un sazón que sí pica y sabe bueno”. Por último, Jairo, expresó lo siguiente, “Para mí también es la comida porque yo soy bien delicado y pues casi nada más como pollo, como alas, que no tengan chile, no me gusta nada de eso”.