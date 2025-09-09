$!Piden en Morelia cancelar el concierto de Christian Nodal

Estas críticas motivaron una campaña ciudadana para impedir que el espectáculo se lleve a cabo en una de las fechas más emblemáticas del calendario nacional.

La petición para suspender la presentación surgió después de que residentes de Michoacán calificaran al artista de “mal padre”, un señalamiento que se suma a los recientes escándalos que han rodeado su carrera.

A pesar de la presión ejercida por habitantes que solicitan la cancelación del evento, el cantante mantiene su compromiso con el concierto, en medio de una controversia que involucra aspectos de su vida personal y profesional.

Las protestas de un sector de la ciudadanía no han impedido que Christian Nodal confirme su presentación el próximo 15 de septiembre en el centro histórico de Morelia, Michoacán, como parte de las celebraciones del Grito de Independencia.

Ante la ola de protestas, Nodal respondió a través de sus redes sociales. En dos historias publicadas en Instagram, el cantante promocionó su concierto en Morelia y confirmó que, a pesar de las peticiones, el evento sigue en pie, detalla infobae.com

En una de las publicaciones, se le observa preparando una carne asada en su casa, mientras suena de fondo la canción Collar, de Carlos Ares, lo que refuerza una actitud despreocupada frente a las críticas y solicitudes de cancelación.

La confirmación de la presentación tras el Grito de Independencia despeja cualquier duda sobre la postura del artista. Nodal reiteró, mediante sus mensajes en redes, que el evento se realizará tal como estaba previsto, sin que las protestas hayan modificado sus planes. El contexto de polémica no es exclusivo de Nodal.

Otros exponentes del regional mexicano, como Ángela Aguilar, también han enfrentado dificultades recientes. Aguilar, de 21 años, canceló seis fechas de su gira en Estados Unidos, mientras que la familia Aguilar ha visto afectada la asistencia a sus conciertos debido a escándalos mediáticos.

En este escenario, la familia Aguilar ha optado por ofrecer entradas en modalidad dos por uno para sus espectáculos.

El gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla confirmó que Christian Nodal actuará en el concierto del Grito de Independencia en Morelia, pese a una campaña en change.org que superó 37 mil firmas para exigir la cancelación del espectáculo.

En redes sociales, surgieron llamados a protestar durante el evento, con participantes que planean asistir con jitomates y huevos para manifestar su rechazo al cantante.

La petición, impulsada por la Red de Colectivas Feministas Michoacán (RedCoFem) y otros colectivos, argumenta que Nodal enfrenta acusaciones de violencia vicaria y problemas legales por la custodia de su hija con la artista argentina Cazzu.