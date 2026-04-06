Piden patrocinadores del ‘Wireless Festival’ retirar a Kanye West del cartel

El festival, que se celebrará en Londres durante el mes de julio, tenía previsto que el rapero encabezara las tres noches principales, marcando su regreso a escenarios británicos tras más de una década.

La situación ha escalado rápidamente luego de que importantes patrocinadores decidieran retirarse del evento, lo que ha provocado llamados para que el artista sea excluido del cartel.

El nombre de Kanye West vuelve a generar polémica internacional, esta vez tras el anuncio de su participación como acto principal del Wireless Festival 2026 .

La controversia tomó fuerza cuando marcas globales como Pepsi y la empresa Diageo anunciaron oficialmente que retirarían su patrocinio del evento. Un portavoz de Pepsi confirmó la decisión con una breve declaración. “Pepsi has decided to withdraw its sponsorship of Wireless Festival”.

Por su parte, Diageo —empresa detrás de marcas como Johnnie Walker y Captain Morgan— también informó que no participará en la edición 2026 del festival, tras expresar preocupaciones sobre la situación, señala elimparcial.com

La salida de estos patrocinadores representa un golpe importante para el evento, que tradicionalmente ha contado con respaldo de grandes marcas internacionales.

El rechazo hacia la participación de Kanye West está relacionado con controversias pasadas del artista, especialmente por declaraciones consideradas antisemitas y otras posturas públicas que han sido ampliamente criticadas en los últimos años.

Estas polémicas han tenido consecuencias previas en su carrera, incluyendo la ruptura de acuerdos comerciales con importantes empresas y colaboraciones dentro de la industria del entretenimiento.

La decisión de incluirlo como headliner del Wireless Festival ha sido vista por algunos sectores como controversial, lo que ha derivado en presión pública y política.

La controversia no se limita al ámbito del entretenimiento. Figuras políticas del Reino Unido también han expresado su preocupación por la participación del artista.

El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó la situación como “deeply concerning”, en referencia a la decisión de incluir a West en el festival pese a sus antecedentes.

Asimismo, otros líderes políticos han ido más allá, solicitando incluso que se le niegue la entrada al país, argumentando que su presencia podría no ser “conducente al bien público”.

Tras la salida de patrocinadores y las críticas públicas, han surgido peticiones para que Kanye West sea retirado del festival.

Organizaciones y figuras públicas han cuestionado la decisión de mantenerlo como acto principal, señalando que su participación podría afectar tanto la imagen del evento como la experiencia del público.

Además, algunos sectores han advertido que la continuidad del artista podría generar más pérdidas económicas si otras marcas deciden seguir el mismo camino que Pepsi y Diageo.

El Wireless Festival es uno de los eventos musicales más importantes del verano europeo, conocido por reunir a figuras destacadas del hip-hop y la música urbana.

Sin embargo, la edición 2026 enfrenta incertidumbre ante la salida de patrocinadores clave y la presión mediática. Algunos reportes incluso sugieren que la situación podría afectar la viabilidad del evento si la polémica continúa escalando.

Hasta el momento, los organizadores no han emitido un posicionamiento definitivo sobre la permanencia de West en el cartel.

Mientras la polémica continúa, el anuncio de que el rapero encabezará tres noches consecutivas del festival sigue vigente, lo que mantiene la expectativa entre sus fans y la incertidumbre entre los organizadores.

La decisión final sobre su participación podría definirse en las próximas semanas, en medio de un entorno donde convergen intereses comerciales, presión pública y la relevancia mediática de uno de los artistas más controvertidos de la industria musical actual.