Pierde demanda Kalimba contra la sinaloense Melissa Galindo

En marzo de 2023, Melissa Galindo acusó públicamente a Kalimba de abuso sexual agravado a través de un video en Instagram. La cantante originaria de Sinaloa relató que los hechos ocurrieron en tres ocasiones durante 2019 y 2020, cuando ambos trabajaban juntos.

La resolución cierra la vía civil que Kalimba abrió en 2023, aunque no resuelve el proceso penal en su contra. Ese caso continúa abierto y sin fecha confirmada para la siguiente audiencia.

Un juzgado séptimo de lo civil de la Ciudad de México rechazó la demanda por daño moral que Kalimba interpuso contra la cantante Melissa Galindo, quien lo acusa de abuso sexual agravado. El juez determinó que el cantante no acreditó los elementos necesarios para que la acción procediera.

Kalimba negó los señalamientos de inmediato. Su abogado, Eliser García, anunció que el cantante contrademandaría a Galindo por difamación y daño moral, con el argumento de que las acusaciones le generaron pérdidas laborales, detalla infobae.com

El equipo legal del cantante aseguró contar con más de 120 pruebas periciales para respaldar la demanda. Entre los perjuicios que Kalimba alegó estuvieron la cancelación de dos conciertos y de su participación en la obra de teatro Mentiras.

Mientras Kalimba tramitaba su demanda por daño moral, la denuncia penal de Galindo siguió su curso ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En abril de 2024, un juez vinculó a proceso al cantante por el delito de abuso sexual agravado con violencia física y moral.

La autoridad judicial no impuso prisión preventiva a Kalimba, pero sí dictó una medida cautelar que le prohíbe acercarse o comunicarse con la denunciante. El juez otorgó un plazo de seis meses para la investigación complementaria del caso.

En mayo de 2025 se realizó una nueva audiencia para el desahogo de pruebas, a la que Melissa Galindo no asistió. Su abogada acudió en su representación mientras ambas partes presentaban evidencias que podrían determinar el rumbo del juicio.

La resolución más reciente estableció que Kalimba no acreditó los elementos de la acción que intentó contra Galindo. Con este fallo, la demanda civil por daño moral queda desechada de forma definitiva.

Kalimba solicitó que Galindo le pagara una indemnización por los daños morales, psicológicos y económicos que, según él, le provocó la difusión pública de las acusaciones. El juzgado séptimo de lo civil determinó que esos argumentos no sostenían la vía legal elegida.

A pesar del desenlace en el ámbito civil, el proceso penal por abuso sexual agravado sigue vigente. Las autoridades no han determinado hasta el momento la responsabilidad de Kalimba en los hechos que denunció Galindo.

El caso de Galindo no es el único señalamiento de este tipo que enfrenta Kalimba. En diciembre de 2010, cuando el cantante tenía 28 años, Daiana Guzmán, entonces menor de edad, lo denunció por violación tras un incidente en el Budah Bar de Chetumal, donde trabajaba como edecán.

El 19 de enero de 2011 un juez emitió orden de aprehensión y Kalimba fue detenido en Texas y entregado a las autoridades mexicanas. Ingresó al Cereso de Chetumal, pero el 27 de enero el juez Daniel Farah Godoy dictó su libertad por falta de pruebas suficientes.

En el mismo periodo, otra menor identificada como Thaily Villalobos, de 16 años, también lo denunció por violación. En 2023, Guzmán reapareció públicamente para respaldar a Galindo y calificó su propia experiencia como “un infierno”.