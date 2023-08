“La tengo con todos sus documentos, aparte la tengo registrada como perro de servicio de apoyo emocional porque de verdad me apoya, a Ale le estresa mucho viajar en avión y a mí me estresa mucho dejarla (a su mascota) y aunque venga abajo me conflicto, entonces investigue y la convertí en perro de servicio, entonces viaja conmigo en cabina y todos los viajes, no hay un vuelo que no me baje del avión y que todos los pasajeros alrededor me digan, ´oiga su perro se porta mejor que muchos adultos y que cualquier niño en el avión’, así como la ven, se echa y se porta como una reina”, aseguró a Ventaneando en 2019.