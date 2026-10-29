Pierde Halle Berry la custodia física principal de su hijo Maceo

La resolución llega después de una disputa legal en la que Martínez acusó a Berry de agredir físicamente a su hijo. El actor francés alegó que el 26 de septiembre de 2026, en casa de la actriz, ella saltó sobre Maceo, le puso las manos en el cuello y lo estranguló mientras le gritaba “¿Quién manda ahora? ¿Quién manda?”, durante una discusión por un juego de realidad virtual. Berry ha negado las acusaciones.

Un juez de Los Ángeles otorgó a Olivier Martínez, ex pareja de Halle Berry , la custodia física principal de su hijo Maceo, de 13 años, y determinó que la actriz ya no podrá tener visitas nocturnas con el menor. La decisión se conoció este 29 de octubre de 2026.

Berry conserva la custodia legal compartida y tiene la última palabra en determinadas decisiones sobre el menor. El tribunal rechazó su solicitud de restablecer el acuerdo de custodia física al 50 por ciento que tenían desde agosto de 2023, señala quien.com

El abogado de Martínez calificó la resolución como una “gran victoria”. El juez también disolvió una orden de restricción por violencia doméstica, una decisión favorable para la actriz.

Martínez presentó la denuncia el 1 de octubre y ese mismo día un juez le concedió una orden temporal de restricción que lo cubría a él y a Maceo.

La medida le dio temporalmente la custodia física principal y limitó las visitas de Berry a horarios diurnos (lunes, martes, sábados y domingos de 10 de la mañana a las 20:00 horas). También le ordenó mantenerse a 100 yardas (91 metros de distancia) de Martínez.

El juez negó la petición de monitorear la sobriedad de la actriz por “información insuficiente”. Halle Berry respondió en documentos judiciales que nunca ha abusado física, emocional o de otra forma de su hijo Maceo.

“Soy víctima de violencia doméstica y ayudo a víctimas de violencia doméstica. No soy una perpetradora de violencia. Nunca lastimaría a nuestro hijo”, dijo Berry.

Su abogada, Marina Beck, calificó la demanda de Martínez como “totalmente infundada y deliberadamente engañosa” y señaló que el actor ya había sido sancionado por violar órdenes judiciales e interferir en terapias y educación del menor.

Maceo testificó casi cuatro horas a puerta cerrada. También declararon la actriz y Martínez, la hija de la actriz Nahla Aubry (de 18 años) y el prometido de Berry, Van Hunt. Nahla había escrito antes que nunca vio a su madre “golpear, abofetear, estrangular, agarrar o abusar físicamente de Maceo de ninguna forma”.

Halle Berry y Oliver Martínez se casaron en 2013, el mismo año en que nació Maceo. Ella pidió el divorcio en 2015 y el proceso se resolvió en 2023 con custodia legal y física compartida.

Berry paga 8 mil dólares mensuales de manutención. En los últimos años han tenido conflictos por la crianza, la educación y las terapias del menor. Berry ha dicho que Maceo regresa “enojado y combativo” después de estar con su padre.

A partir de ahora, Maceo vivirá principalmente con Martínez y Halle Berry sólo podrá verlo en visitas diurnas, sin pernoctas. La orden de restricción por violencia doméstica quedó disuelta.