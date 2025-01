$!Pierden celebridades sus casas por incendios en Los Ángeles

El veterano actor James Woods, ganador de un Oscar, no pudo evitar el llanto cuando habló de la destrucción de su casa en Pacific Palisades ante las cámaras de CNN. “Un día estás nadando en la piscina y al día siguiente ya no queda nada. Había tanto caos que parecía un infierno. Todas las casas a nuestro alrededor estaban en llamas”, dijo Woods.

Guillermo del Toro

The Hollywood Reporter reportó que Guillermo del Toro está entre los famosos damnificados que tuvieron que abandonar sus casas por el incendio forestal. El director aún no se ha manifestado sobre esta catástrofe natural ni sobre su estado, no obstante el medio estadounidense reporta que del Toro se encuentra sano y salvo. Aún no se sabe en qué estado se encuentra la célebre casa del director de La forma del agua.

Guillermo del Toro presumió la ‘truculenta’ decoración de su casa varias veces en redes sociales y documentales, por lo que sus fans han señalado sentir tristeza ante su posible pérdida.