‘Pikito, Pikito’, el nuevo tema que lanzan Ricky Martin y Pedro Sampaio

El ícono global Ricky Martin y el multifacético artista brasileño Pedro Sampaio acaban de estrenar a nivel mundial el video oficial de pikito pikito, su más reciente colaboración musical. Filmado en las calles de Río de Janeiro, Brasil, el videoclip fue dirigido por Gustavo Celidonio Florentino, bajo la producción de Neil Mac Fadden. Rodeado de los vibrantes colores de la ciudad, el video es una celebración de la música, el baile, y los momentos que inspiran felicidad, con escenas de personas de todas las edades compartiendo “pikitos” y abrazos. Ricky y Pedro contagian el ritmo no solo con su interpretación, sino que también con la coreografía oficial de la canción que ya se ha apoderado de las redes sociales, con miles de usuarios replicándose en sus propias plataformas.

El estreno llega después de que ambos artistas presentaran Pikito pikito por primera vez en vivo durante el espectáculo de medio tiempo del partido de la NFL celebrado el pasado 27 de septiembre en Río de Janeiro, Brasil, que registró 24.9 millones de espectadores, convirtiéndose en el partido internacional más visto en la historia de la NFL. Pedro Sampaio es uno de los artistas contemporáneos más destacados de Brasil y una figura clave del funk brasileño. Conocido por su versatilidad como cantante, DJ e intérprete, Pedro está convirtiendo el sonido callejero brasileño en un movimiento mundial, combinando a la perfección el género con el pop latino y la cultura electrónica dance, moldeando la forma en que la Generación Z se divierte en todo el mundo.

Sampaio tiene más de 16 millones de seguidores en línea, 13 mil millones de reproducciones combinadas en todo el mundo, colaboraciones con grandes artistas internacionales como Anitta, Pabllo Vittar, J Balvin y Nicky Jam, y ha alcanzado el número 1 en Spotify Brasil y Portugal tres veces, con tres canciones en el Top 50 Global de Spotify. Además, se ha presentado en algunos de los festivales y salas más influyentes del mundo, como Lollapalooza, Rock in Rio Lisboa, Coca-Cola Flow Fest (México) y LIV Nightclub en Miami. También se unió a la gira The Celebration Tour de Madonna en Brasil, donde tocó ante más de 1.6 millones de personas y fue el anfitrión del afterparty oficial en la playa de Copacabana.

El video se grabó en Río de Janeiro.