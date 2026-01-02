Pink recibe el 2026 desde el hospital tras ser operada del cuello

Con una sonrisa plasmada en una selfie que publicó en Instagram, la cantante Pink compartió un mensaje de Año Nuevo cargado de reflexión, gratitud y optimismo.

Desde la cama de hospital, recuperándose de una cirugía en el cuello donde le colocaron dos discos artificiales, la intérprete de “Raise Your Glass” compartió una imagen el miércoles 31 de diciembre. Vestía una bata, un vendaje en el cuello y una gran sonrisa.

En él, hizo un repaso por los claroscuros de un año intenso, marcado tanto por importantes logros profesionales como por retos personales y de salud.

La cantante, conocida por sus impresionantes acrobacias aéreas sobre el escenario, no evitó referirse al episodio que la llevó a ser hospitalizada, abordándolo con la honestidad y franqueza que la caracterizan.

“Puede que no sea un elegante estiramiento facial, pero me van a poner dos discos nuevos y brillantes en el cuello. Una nueva cicatriz, un nuevo recordatorio de que aprecio este vehículo que tengo y que lo uso con todas mis fuerzas. El rock ‘n’ roll es un deporte de contacto”, escribió, reconociendo el desgaste físico que ha acumulado a lo largo de su carrera.

La intérprete continuó su mensaje reconociendo lo difícil que fue para ella el año que termina.“Quiero desearles a todos un Feliz Año Nuevo. Me hace muy feliz decirle adiós al año de la serpiente y darle la bienvenida al del caballo. Dejo atrás todo mi dolor en el 2025”, comentó refiriéndose al calendario chino. “Este año fue un desafío intenso para todos nosotros; abarcó todo el espectro, desde lo absolutamente devastador hasta lo levemente molesto. Pero, en medio de todo eso, hubo tanta belleza. Y tuve la oportunidad de despertarme cada día, levantarme de la cama y ocuparme de mis asuntos”.

La artista enfatizó la gratitud por las cosas simples: “El ‘asunto’ de amar a mis hijos y ayudarlos a seguir sus sueños. Mostrarles que la vida es una aventura o no es nada. Amar y reír, cocinar y bailar, llorar y gritar, perdonar y pedir disculpas, y todo el resto de nuestro hermoso caos. Hay tanta belleza en medio de todo. Hay mucha más gente buena en el mundo que mala”.

En su mensaje, reflexionó sobre las pérdidas y ganancias del año, agregó: “Me despedí de personas increíblemente importantes y saludé a otras nuevas. Este año he hecho realidad sueños, pero también pesadillas. Y termino el año rindiéndole reverencia a mi cuerpo, prestándole atención y reparándolo”.

“Y mientras me siento aquí sola en la víspera de Año Nuevo, en la habitación de un hospital mientras mi familia hace snowboard felizmente, sé que el 2026 va a ser mejor porque esa es la elección que he tomado. Espero y rezo para que cada persona pueda pedir ese deseo, tener esa opción. Sé que para algunos no es una realidad. Trabajaré este año para ayudar a preservar las opciones de los demás, para que decidan por sí mismos y por sus familias en esta búsqueda de la felicidad”.

Finalmente concluyó su mensaje con un llamado a la positividad: “Hagámoslo mejor por nosotros mismos y por los demás. No tengamos miedo de cuidar de nosotros y de los demás. Elijo la alegría y dejo atrás el dolor. Voy a elegir los pensamientos positivos sobre los negativos. Y voy a enfurecer contra la muerte de la luz’ (lucharé hasta el último aliento). Voy a recuperar mi lado salvaje. Y voy a seguir buscando la luz, incluso cuando atraviese la oscuridad. #HaciaAdelanteYHaciaArriba, como solía decir mi padre. Feliz Año Nuevo, y que experimenten más alegría que tristeza, más sol que lluvia, más amor que odio. Vamos a perder esa vieja piel de serpiente. Y encontrar nuestros caballos de fuerza”