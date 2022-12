$!‘Pinocho’, de Guillermo del Toro, nominada a tres Globos de Oro

A pesar de que no fue proyectada en las cadenas de cine más grandes de México, la nueva película animada ha recibido un sinfín de buenas críticas y comentarios positivos por esta emotiva cinta de del Toro.

Internautas en redes sociales comentan que esta nominación a Mejor película animada en los Globos de Oro da paso a lo que posiblemente pasará cuando se den a conocer los nombre para los premios Oscar en donde Pinocho podría hacer la hazaña de quedarse con la estatuilla.



Películas que compiten con ‘Pinocho’

Mejor película de animación

- Pinocho, de Guillermo del Toro

- Marcel the Shell with Shoes On

- El Gato con Botas: El último deseo

- Turning Red

- Inu-oh



Mejor banda sonora original

Alexandre Desplat, Pinocho, de Guillermo del Toro

Hildur Guðnadóttir, Women Talking

Justin Hurwitz, Babylon

John Williams, Los Fabelman

Carter Burwell, Almas en pena de Inisherin



Mejor canción original

“Carolina, Donde cantan los cangrejos

”Ciao Papa, Pinocho de Guillermo del Toro

”Hold My Hand”, Top Gun Maverick

”Lift Me Up”, Pantera Negra: Wakanda para siempre

”Naatu Naatu”, RRR