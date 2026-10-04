Plan de Escape se estrena en la banda con ‘Cajeta’

Plan de Escape abre una nueva etapa en su trayectoria musical con “Cajeta”, su primer sencillo completamente en banda sinaloense, una propuesta que mantiene la personalidad de la agrupación mazatleca y se acerca a uno de los sonidos más representativos de Sinaloa.

El tema, disponible desde el 2 de octubre en plataformas digitales, aborda con un tono divertido y coqueto la atracción por una mujer y las intenciones de conquistarla.

Entre flores, piropos y expresiones sinaloenses, el protagonista deja claro que no busca solamente un romance pasajero, sino que imagina una relación que pueda llegar hasta el matrimonio.

Para Plan de Escape, la incursión en la banda representa también una conexión con sus raíces musicales.La agrupación es encabezada por Sergio Lizárraga Osuna, quien ha estado ligado desde joven al ambiente del regional mexicano.

El grupo se formó en 2018, a partir de la inquietud de jóvenes músicos, entre ellos Lizárraga Osuna y José Ángel Pérez Sandoval.

En sus primeros años, Plan de Escape se identificó con una propuesta de norteño urbano, con canciones como “A Pegar Fuga”, “Tan Solo Tú” y “Esto Apenas Comienza”.

La agrupación también ha explorado distintas vertientes del regional mexicano y en 2025 presentó el álbum “Versión Actualizada”, producción que reunió 14 temas y buscó mostrar una mayor variedad dentro de su propuesta musical.

La agrupación mazatleca también ha tenido presencia en escenarios locales, entre ellos el Carnaval Internacional de Mazatlán, donde ha compartido su repertorio con el público porteño.

Ahora, con “Cajeta”, Plan de Escape lleva esa evolución hacia la banda sinaloense y deja abierta la posibilidad de continuar explorando este género.

Por ahora, la agrupación presenta este lanzamiento como un primer acercamiento al sonido de banda, mientras el público podrá descubrir si esta nueva etapa tendrá continuidad con más canciones dentro del mismo estilo.