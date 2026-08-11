Plan de Escape y Grupo Selectivo invitan a seguir ‘Puro pa’ delante’

Con actitud, energía y un mensaje de perseverancia, Plan de Escape y Grupo Selectivo unen sus talentos en “Pilas Plebes”, una nueva colaboración dentro de la música mexicana que busca conectar con quienes trabajan todos los días para alcanzar sus metas.

El tema representa un nuevo paso para Plan de Escape, agrupación que continúa fortaleciendo su propuesta musical y acercándose a nuevas audiencias con cada lanzamiento.

En esta ocasión, comparte créditos con Grupo Selectivo, agrupación que ha desarrollado un estilo propio y reconocible dentro del género.

“Pilas Plebes” parte de una idea sencilla: no detenerse ante los obstáculos y mantener la mente enfocada en aquello que se quiere conseguir.

La canción habla de trabajar por los sueños, aprender de las caídas y entender que, en ocasiones, es necesario cambiar de rumbo o ajustar el plan para continuar avanzando.

La colaboración combina el estilo de Grupo Selectivo con la frescura y personalidad de Plan de Escape, dando como resultado una canción dinámica, de letra directa y con una dosis de motivación.

A través de sus versos, ambas agrupaciones buscan transmitir un mensaje de esfuerzo y determinación, dirigido especialmente a quienes enfrentan dificultades mientras persiguen sus objetivos.

Más que una canción de celebración, “Pilas Plebes” plantea una actitud ante la vida: aprender de lo vivido, mantener el enfoque y no perder de vista las metas, aun cuando el camino presente obstáculos o tome una dirección diferente a la planeada.

Con esta colaboración, Plan de Escape y Grupo Selectivo suman una propuesta más a sus respectivos repertorios y refrendan su intención de continuar explorando sonidos y mensajes capaces de conectar con el público de la música mexicana.

La canción ya se encuentra disponible en las principales plataformas digitales.