Plan de Escape y Los 2 de la S se unen y cantan ‘Mesa Llena’

El valor de la familia y la nostalgia por el hogar son el eje de “Mesa Llena”, el nuevo sencillo en el que Plan de Escape y Los 2 de la S unen sus voces en una colaboración que apuesta por el sentimiento y las raíces sinaloenses.

El tema fue compuesto por los propios integrantes del dueto Los 2 de la S, Johnny Zazueta y Omar Tarazón, quienes además de cantantes son dos de los compositores más exitosos y reconocidos en el género regional mexicano.

La canción aborda la experiencia de quienes dejan su lugar de origen para perseguir sus sueños y con el paso del tiempo descubren que los logros personales cobran un significado especial al compartirlos con sus seres queridos.

Con una letra centrada en la familia, las ausencias y el deseo de regresar a casa, ambas agrupaciones presentan una historia con la que buscan conectar con quienes han tenido que alejarse de los suyos para construir su propio camino.

La colaboración surgió de manera natural, al pertenecer ambos proyectos a la misma casa disquera, Lizos Music.

La combinación de sus voces y estilos se acompaña del sonido de la banda sinaloense, en una propuesta que mezcla tradición y frescura.

Para Plan de Escape, “Mesa Llena” representa un nuevo paso en su exploración de este género musical, pues se trata de su segundo lanzamiento con sonidos de banda, después de “Cajeta”.

Con esta producción, la agrupación continúa experimentando con la música sinaloense, al tiempo que incorpora elementos de su propia identidad musical.

Más allá de la propuesta sonora, el sencillo pone el acento en los vínculos familiares y en los momentos compartidos alrededor de la mesa, como símbolo del reencuentro y de aquello que permanece importante pese a la distancia.

“Mesa Llena” ya se encuentra disponible en las plataformas digitales de música.