Planea Andy Muschietti una versión de ‘It’ con escenas inéditas

Andy Muschietti estaría planeando una versión extendida de ‘It’ con escenas nunca antes vistas.

El director argentino señaló que el proyecto aún es un anhelo, el cual incluiría escenas inéditas que ahondan en los personajes del Club de los Perdedores y en la historia de Pennywise.

Muschietti, director de It (2017) y de It: Chapter Two (2019) ha confirmado en distintas entrevistas que existe una enorme cantidad de material inédito que quedó fuera del montaje final y que, en conjunto, podría dar forma a una versión extendida de más de seis horas.

La posibilidad ha generado entusiasmo entre los fans del terror y de la obra de Stephen King, quienes desde hace años piden un corte más largo y detallado de la historia de Pennywise.

Las declaraciones del cineasta han vuelto a circular con fuerza en redes sociales y medios especializados y él ha sido claro en que el material existe, pero llevarlo a una versión oficial implicaría una decisión de estudio y una inversión considerable.

Muschietti ha explicado que tanto It como It: Chapter Two fueron proyectos ambiciosos desde su concepción. Cada película superaba ampliamente las tres horas en sus primeros cortes, pero el estudio optó por reducir la duración para hacerlas más accesibles al público general, señala elimparcial.com.

De acuerdo con el director, muchas escenas se eliminaron no por problemas de calidad, sino por ritmo narrativo y duración. En entrevistas retomadas por medios de cine internacionales, Muschietti detalló que el material descartado profundiza en los personajes, en la mitología de Derry y en la presencia de Pennywise a lo largo del tiempo.

La suma de esas escenas inéditas, según el propio realizador, permitiría construir una versión extendida que superaría las seis horas de duración, algo que solo sería viable en un formato especial y no en salas de cine tradicionales.

Aunque Andy Muschietti no ha revelado una lista completa de escenas eliminadas, sí ha dado pistas sobre el tipo de contenido que podría incluir una versión extendida.

Entre los elementos más comentados se encuentran secuencias adicionales de la infancia del Club de los Perdedores, momentos clave de su vida adulta y pasajes más cercanos al libro de Stephen King.

También se ha mencionado que existirían escenas más largas relacionadas con el origen de Pennywise y la historia oscura de Derry, una de las partes más complejas de adaptar al cine debido a su tono y extensión. Estos fragmentos habrían sido filmados, pero quedaron fuera para evitar que las películas se volvieran demasiado densas para el público general.

Llevar a la realidad una versión extendida de It no sería un proceso sencillo. Muschietti ha reconocido que editar, terminar efectos visuales y dar postproducción a escenas inéditas implica tiempo y presupuesto.

Además, la decisión final dependería de Warner Bros., estudio responsable de la franquicia.